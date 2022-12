Vlak narazil do ďalšieho stojaceho v stanici: Nastala panika a chaos, vyše stovka ľudí sa zranila!

Na železničnej stanici pri Barcelone sa dnes ráno zrazili vlaky, niekoľko desiatok ľudí bolo zranených, informujú miestne médiá. Nehoda v rannej špičke zastavila premávku na trati v oboch smeroch. Podľa denníka El Periódico je zranených asi 155 ľudí. Väčšinou ide o pomliaždeniny a zranenia rúk či nôh, uviedol denník La Vanguardia.

Nehoda sa stala krátko pred ôsmou ráno v stanici Montcada aj Reixac, veľmi blízko katalánskej metropoly. Podľa miestneho denníka El Periódico jeden z vlakov narazil do stojacej železničnej súpravy v stanici, oba vlaky smerovali do Barcelony.

Podľa železničnej spoločnosti Renfe zatiaľ nie je známa príčina nehody. "Čakali sme na vlak a zrazu sme počuli náraz, stojaci vlak sa posunul asi o dva metre. Veľa ľudí v ňom kvôli nárazu spadlo, pretože vlak bol veľmi plný, "citoval denník El País jedného zo svedkov nehody.

Cestujúci z jedného z vlakov Josep Jorge povedal denníku La Vanguardia, že náraz spôsobil medzi ľuďmi paniku. "Niektorí kričali a mali strach," opísal.

Troch ľudí previezli z miesta nehody do nemocnice, ale ani ich zranenia nie sú podľa záchranných zložiek vážne. Španielsky spravodajský server Tododisca uviedol, že vlak idúci do Barcelony narazil v stanici Montcada i Reixac do súpravy, ktorá mala takisto namierené do Barcelony. Úrady príčinu nehody vyšetrujú.