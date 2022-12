Nové ceny Prešovčanov nepotešia: Poplatky za odpad chcú zvýšiť o neuveriteľných 100 percent!

Toto nepoteší nikoho v Prešove. V treťom najväčšom meste na Slovensku plánujú zvýšiť poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu o viac, ako 100%. Zvýšiť sa tiež majú dane z nehnuteľností.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kým doposiaľ platil každý obyvateľ z odvoz a likvidáciu odpadu ročne 29,49€, po novom to má byť oveľa viac. „Navrhujeme, aby bol mesačný poplatok 5,40€ za osobu,“ vyhlásil nový primátor mesta, František Oľha. To znamená, že kým doposiaľ ľudia uhrádzali ročne 29,49€, ak prejde návrh mesta, bude to 64,86€. Mesto to zdôvodňuje tým, že doteraz sa z rozpočtu mesta odvoz a likvidácia odpadu dotoval ročne viac, ako tromi miliónmi € a tak nezostávali peniaze na investičné akcie. A tiež tým, že zvýšenie cien avizoval aj likvidátor odpadu, spoločnosť Kosit. Zvýšiť sa má aj daň z nehnuteľností.

„Ide o 6,9% ročne. To znamená, že napríklad majitelia bytu s rozlohou 68 m štvorcových, ktorí doposiaľ mesačne platili 2,406€, budú po novom platiť 2,57€ mesačne, teda 30,84€,“ vysvetlil primátor, ktorému na prvom zastupiteľstve zvýšili plat z 5831€, ktoré poberal primátorka Turčanová, na 6002€. Platy stúpli aj jeho zástupcom. „Myslím si, že primátor a zástupcovia sú manažéri, ktorí majú zodpovednosť, a teda majú byť adekvátne zaplatení,“ uzavrel primátor.



Kristína Knapová (22), študentka, Prešov:



Samozrejme, že sa mi to nepáči. Naša rodina to možno dokáže zaplatiť i keď budeme musieť šetriť na niečom inom. Podľa mňa bude množstvo takých, ktorí to nedokážu. V túto chvíľu, keď všetko zdražuje, to asi nie je správny krok.

Tomáš Botko (30), stolár, Prešov:



Chápem aj to, že ceny išli hore, ale nie som nadšený. Bude treba mať väčší príjem, nič sa nedá robiť. My sme už tiež zvýšili ceny v našej firme.



Jozef Slaninka (51), SZČO, Prešov:



Ja s tým súhlasím. Ak to má adekvátne odôvodnenie, ktoré dáva zmysel, nemôžem byť proti. Ľudia stále žijú v socializme a myslia si, že všetko by malo byť zadarmo. Ale nie je to tak.



Aktuálne poplatky za odpad v krajských mestách s počtom obyvateľov od 50 do 100 tisíc: