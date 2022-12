Chystáte sa posielať zásielku cez Slovenskú poštu? Tieto dátumy si poznačte, ak to chcete stihnúť do Vianoc!

Odporúčaný posledný termín pre poslanie pohľadnice či listu 2. triedy v rámci Slovenska, aby bol doručený pred Vianocami, je pondelok 19. decembra a pre listy 1. triedy najneskôr utorok 20. decembra.

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., o tom informovala v utorok (6.12.) s tým, že v prípade poslania balíkovej zásielky na Slovensku odporúča ako posledný termín tiež 20. december pre doručenie do Vianoc. „Posielanie zásielok do zahraničia trvá dlhšie, preto odporúčame poslať zásielku v predstihu. Ak chcú zákazníci posielať listy alebo balíky do zahraničia, odporúčame podať listové zásielky najneskôr v piatok 16. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 15. decembra pre krajiny Európskej únie," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Zásielky do zámorských krajín a európskych krajín mimo EÚ treba podať vo väčšom predstihu, pričom pri zásielkach, ktoré obsahujú tovar, treba počítať s dlhšou dobou colného prerokovania v krajine určenia ako obvykle. „Ak chcú zákazníci posielať zásielky zo zahraničia, odporúčame im aj vzhľadom na povinnosť colnej kontroly, doručiť zásielky (najmä balíky) na Slovensko minimálne 7 - 8 pracovných dní pred Štedrým dňom," upozornila Dorčáková. Ako dodala, listové zásielky odporúčajú doručiť minimálne 5 - 6 pracovných dní pred Štedrým dňom, podľa toho, či ide o dokumentáciu alebo tovar.

Slovenská pošta už tradične v predsviatočnom období zaznamenáva zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Denne príjme pred Vianocami okolo 100-tisíc balíkových zásielok. Podiel na tom má aj nákup tovarov na internete, posielanie darčekov, ale aj stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov.