Prečo každá škola potrebuje pedagogických asistentov?

Počuli ste už o povolaní pedagogický asistent, inak nazývanom aj asistent učiteľa? Ide o pomerne nové povolanie, ktoré však predstavuje dôležitú súčasť každej školy.

Napriek tomu ešte stále na mnohých školách chýbajú, alebo pôsobia v príliš malom počte. Čo je náplňou ich práce a prečo je taká významná?

Všetky deti si zaslúžia rovnakú šancu

Všetci chceme dopriať našim deťom čo najlepšie vzdelanie. Aj vďaka nemu si môžu ľahšie nájsť uplatnenie v živote. Tak ako aj my dospelí, aj všetky deti sú jedinečné. Potenciál a schopnosti majú rozdielne, ale šancu si zaslúžia rovnakú. K tomu je potrebný individuálny prístup a nastavenie školského prostredia aj tímu, ktorý chce a dokáže pracovať s rozmanitosťou žiakov. Neoceniteľnú úlohu zohrávajú okrem iných práve pedagogickí asistenti, ktorí sa podieľajú na vyučovaní spolu s učiteľom a pomáhajú pri hodinách tak, ako je v ktorej chvíli potrebné. Najčastejšie pomáhajú začleneným deťom s rôznymi formami znevýhodnenia, sú tu však pre všetkých žiakov.

Učitelia i kamaráti

Pedagogická asistentka Janka Ficzeriová zo ZŠ Drábova v Košiciach sa usmieva: „Svoju rolu rada opisujem, že som niekde medzi učiteľom a kamarátom. Bútľavá vŕba, ktorej sa dieťa zdôverí v náročných chvíľach. Som v triede počas vyučovania a snažím sa pomôcť žiakom, ktorí majú napríklad ťažší deň, ako aj deťom, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, napríklad dyskalkúliu či dysgrafiu.“ Na hodine zemepisu sa práve venovala Miškovi, ktorý má poruchu autistického spektra a vďaka inkluzívnemu prístupu základnej školy navštevuje vyučovanie spoločne s bežnými deťmi. „Miško je úplne fantastický chlapec, naše slniečko. Spolu fungujeme na hodinách tak, že uľahčujem prácu učiteľovi – ak je napríklad zadanie pre Miška ťažšie zrozumiteľné, vysvetlím mu ho jemu blízkym spôsobom, aby mohol pracovať. Ak je to potrebné, spravíme si malú prestávku, aby sa dokázal opäť sústrediť a s nasadením sa pustiť do učenia a úloh.“

Možnosti pôsobenia pedagogických asistentov sú široké, vychádzajú z konkrétnych možností a potrieb školy, učiteľov a najmä žiakov. Primárnym cieľom je vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní. Aj zákon tak berie do úvahy to, že všetci sme rozdielni – aj žiaci navštevujúci základné školy.

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. (§ 21 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.)

Dôležité je vnímať to, že nejde o osobných asistentov žiakov, ale o pedagogických zamestnancov, ktorí fungujú v úzkej spolupráci s učiteľmi i ďalšími odborníkmi zo školského podporného tímu. Formy spolupráce sú rôzne, niekedy asistenti poskytujú individuálnu podporu aj mimo vyučovania v triede, inokedy počas výkladu učiteľa individuálne pomáhajú žiakom, ktorí majú problémy s konkrétnym učivom či zadaním, prípadne sa priamo zapájajú do hodiny a vedú niektoré časti. Môže fungovať aj to, že si asistent a učiteľ rozdelia triedu na polovicu a paralelne obaja učia menšiu skupinku. Tieto aj ďalšie formy by mali prirodzene vychádzať z aktuálnej situácie v triede, potrieb žiakov a možností učiteľa a asistenta.

„V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia pracujem na základnej škole ako pedagogická asistentka. V spolupráci so sociálnou pedagogičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou nastavujeme vyučovací proces a na základe ich odporúčaní pracujem so žiakmi na vyučovacích hodinách. V triedach I. a II. stupňa sa venujem žiakom, ktorým pomáham pri osvojovaní nového učiva, upevňovaní nadobudnutých vedomostí a zvládaní tempa hodiny. Spolupracujem s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov,“ vysvetľuje Adriana Beňová zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

Čo všetko si pod tým môžeme predstaviť?

„Na hodinách pri našich najmenších prváčikoch využívam spoluprácu s triednym učiteľom – počas hodiny monitorujem prácu všetkých žiakov a podľa potreby sa im venujem. Ak žiak nezvláda pracovné tempo, dodatočne mu učivo vysvetlím, prípadne zjednoduším. Obmedzenia a potreby žiakov konzultujem s triednym učiteľom a spoločne zvolíme ďalší postup práce so žiakom. Vytváram a používam kompenzačné pomôcky pre lepšie pochopenie učiva.“

Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Gabriela Aláčová, dopĺňa: „Asistenti sú pomocnou rukou pre žiakov nielen počas vyučovacích hodín, alebo v ich individuálnej podpore, ale aj na prestávkach, pri exkurziách, v škole v prírode, pri rôznych presunoch, pri obslužných činnostiach. Máme žiakov s autizmom, sluchovým postihnutím, zdravotným postihnutím, s poruchami správania, kde je asistent nenahraditeľný.“

Prečo je to dôležité?

„Každý žiak je jedinečný a preto pristupujem individuálne ku každému. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som podporila ich silné stránky a pomáhala zlepšovať vyučovacie výsledky. Najlepšou spätnou väzbou je, ak ma žiaci vyhľadajú, nakoľko majú pocit, že moja práca im vždy pomôže a je pre nich prospešná,“ hodnotí pedagogická asistentka Adriana.

„Činnosť asistenta učiteľa je v súčasných podmienkach výchovno-vyučovacieho procesu nenahraditeľná. Rozmanitosť žiakov v základnej škole predstavuje vekovú rôznorodosť, rôznorodosť osobností, celú škálu výchovno-vyučovacích potrieb, ktoré odzrkadľujú aj aktuálne životné podmienky žiakov, ako sú napríklad rodinné zázemie či fungovanie žiaka v rovesníckych skupinách. Preto asistenti učiteľa poskytujú pomoc a podporu nielen žiakom so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, ale aj ostatným žiakom, keď túto pomoc potrebujú.

Je potrebné uviesť, že asistent učiteľa je súčasťou nielen školy, ale v mnohých prípadoch aj samotných rodín. Vzťah medzi asistentom učiteľa a samotným žiakom je založený na prijatí a dôvere a záujem asistenta o žiaka sa prelína často aj do súkromného života rodín detí, s ktorými pracuje. Nie je nič výnimočné, ak sa rodina stretáva spolu s asistentom počas prázdnin alebo organizujú spoločné výlety a iné aktivity,“ priblížila pani riaditeľka Aláčová.

Ako je to na Slovensku?

Inklúzia na Slovensku ešte stále nie je bežná, ale stáva sa čoraz viac želaným trendom. Všetci rodičia chcú, aby sa ich deti cítili prijaté a dostali šancu rozvíjať svoj potenciál, bez porovnávania s ostatnými. Našťastie už fungujú prvé lastovičky – základné školy, ktoré prijali za svoj inkluzívny prístup. „Pracujú v nich obetaví ľudia a skvelí odborníci, ktorí robia všetko pre to, aby ich škola bola prístupnou pre všetky deti. Vedia, že je to náročná cesta, ale nesmierne dôležitá a predstavuje benefit pre každé dieťa – bežné i začlenené. Okrem inkluzívneho prístupu je však dôležité aj mať možnosti, ako inkluzívne kroky realizovať – vzdelávať pedagógov, zabezpečiť školský podporný tím, prispôsobiť vnútorné i vonkajšie priestory školy, odstrániť fyzické bariéry. V rámci nášho grantového programu Naša inkluzívna škola sme mali možnosť vidieť, ako sa inkluzívne vízie stávajú realitou na základných školách z rôznych častí Slovenska. Sme veľmi hrdí, že sme im na ich ceste mohli poskytnúť podporu,“ vyjadrila sa Ľubomíra Repáňová z Nadácie Volkswagen Slovakia. Prioritou grantového programu bolo umožniť školám realizovať komplexné plány a preto každá vybraná škola získala grant vo výške 100 000 eur. Všetky informácie o grantovom programe Naša inkluzívna škola sú k dispozícii na www.nasainkluzivnaskola.sk.

Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa

• Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.

• Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.

• Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne

