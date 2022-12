Robíte ich aj vy? Sexpert odhalil 4 najčastejšie chyby pri sexe: Rady, ako sa im vyhnúť

Odborník na sex prezradil štyri chyby, ktoré ľudia robia v posteli a spôsob, ako týmto neželaným situáciám predísť. Austrálčan David Smiedt v rozhovore pre portál Body + Soul uviedol svoje tipy na okorenenie milostného života. Tvrdí, že je potrebné zamerať sa na to, čo sa deje mimo samotného aktu. Nasledujúce problémy sú podľa jeho slov najčastejšie.

Nedostatočná pozornosť je problém číslo jeden. “Venujte svojej polovičke komplimenty, dajte jej vedieť, že sa na ňu tešíte a doprajte jej trochu nesexuálnej náklonnosti,” hovorí expert. Ide o dôležitú súčasť predohry, ktorá obe strany správne naladí. Niekedy sa príliš zameriavame na samotný sex, čo vôbec nie je dobré. Ženské vzrušenie je komplikovanejšie, preto pomalá predohra je základ. “Je to jednoduchá rovnica, čím pomalšia predohra, tým rýchlejší orgazmus počas sexuálneho styku,” povedal David.

Ako informuje The Sun, muži sa často snažia mať situáciu pod kontrolou za každú cenu, čo nemusí byť najlepší spôsob, ako uspokojiť svoju partnerku. Sexpert odporúča, aby si každý muž všímal pohyby ženských kriviek a panvy a našiel polohu, pri ktorej bude žena môcť viesť a určovať tempo. Pri sexe je rovnako dôležité to, čo nasleduje po ňom. Áno, čítate správne. “Muž musí žene venovať intimitu v podobe bozkov a objatí. Prečo? Zatiaľ čo on sa počas sexu cíti ako Boh, ona musí vedieť, že si ju váži a miluje ju,” dodal na záver.