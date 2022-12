Snažíte sa schudnúť? Štúdia prichádza s prevratným trikom: Pomôže vám chôdza pospiatky!

Lektor fyziológie klinického cvičenia z Východolondýnskej univerzity tvrdí, že chôdza po bežeckom páse pospiatky je novým efektívnym trikom na to, ako rýchlo a zdravo schudnúť.

Podľa Jacka McNamary má chôdza pozadu na bežeckom páse množstvo zdravotných výhod v porovnaní s bežným počas popredu. Svoje tvrdenia opiera o jednu štúdiu, v ktorej autori zistili, že ženy, ktoré šesť týždňov dodržiavali tento cvičebný režim, schudli viac ako rovesníčky, ktoré cvičili normálne.

Podľa McNamary, ktorý pôsobí na University of East London, pri chôdzi pospiatky na páse človek spáli o štyridsať percent viac energie ako pri chôdzi vpred rovnakou rýchlosťou. Lenže pri chôdzi vpred ide/beží väčšina ľudí oveľa rýchlejšie. Metóda sa hodí teda predovšetkým pre tých, ktorí sú obézni a chodia po páse pomaly aj v bežnom režime dopredu. Chôdza pospiatky vyžaduje väčšiu koncentráciu a využíva extra svaly, preto je náročnejšia na energiu a viac ju spotrebuje.

„Chodenie pospiatky je jednoduché, ale to neznamená, že je to ľahké. Ako teda môžete do svojho cvičebného režimu pridať chôdzu pospiatky? Keď ideme pospiatky, je pravdepodobnejšie, že prehliadneme prekážky a nebezpečenstvá, do ktorých by sme mohli naraziť alebo cez ne prepadnúť.

V záujme bezpečnosti je teda najlepšie začať vo vnútri, kde do niekoho nenarazíte, alebo vonku na rovnom otvorenom priestranstve. Akonáhle si budete istejší pri chôdzi pospiatky, môžete začať veci zrýchľovať, a dokonca prejsť na bežecký pás, pričom v prípade potreby použite vodiace lišty na pridržiavanie rukami,“ radí McNamara v článku pre Conversation.