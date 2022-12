Kamkoľvek a kedykoľvek. Cestovateľský zážitok je ten najlepší darček

Každý sa snaží nájsť na Vianoce ten najoriginálnejší darček pre svoju rodinu, priateľov či blízkych. Sú za nami dva veľmi ťažké pandemické roky, plné zákazov cestovania, preto sa každý určite poteší zaujímavému zájazdu.

Prinášame vám ponuku dlhoročnej a úspešnej cestovnej kancelárie, s tými najlepšími cenami zájazdov už od 19 €. Cestovná kancelária DAKA má vo svojej flotile aktuálne 19 vlastných luxusných autobusov rôznej kapacity, so štandardným vybavením ako WC, USB nabíjačka, polohovateľné sedadlá, stolíky či Wi-Fi pripojenie. Pri leteckých zájazdoch využíva CK DAKA overené a spoľahlivé letecké spoločnosti.

Vybrať si môžete napríklad z 1-dňových zájazdov, a to do Budapešti, Krakowa či na Moravu. Lákavé sú aj zájazdy na rôzne slávnosti, akými sú levanduľový festival v Tihány, slávnosť marhúľ v Klosterneuburgu, výstava kvetov v Tullne a mnohé ďalšie. A pre tých, ktorí dávajú prednosť viac relaxovým pobytom, ponúka CK DAKA návštevu maďarských kúpeľov Bük či Hevíz.

Otvoriť galériu Slovinsko Zdroj: Adobe Stock

Víkendové zájazdy plné skvelých zážitkov

Medzi obľúbené a svojím programom atraktívne patria víkendové zájazdy. Zaujímavou voľbou je napríklad slávny benátsky karneval alebo víkendové kúpanie v mori v Chorvátsku. Medzi často vyhľadávané víkendové zájazdy patria aj zámky v Bavorsku či Plitvické jazerá. Rovnako aj víkend v Prahe alebo v Slovinsku.

Radi by ste darovali zážitok na viac dní?

Môžete si tak vybrať zo zájazdov autobusom do romantického Paríža či historického Ríma a Vatikánu. Medzi veľmi obľúbené zájazdy patrí aj zájazd do Rumunska či na kvetinovú výstavu do Holandska, ako aj do Provensálska. Novinkou v ponuke je zájazd do Bosny a Hercegoviny.

Otvoriť galériu Rím Zdroj: Adobe Stock

Bohatá ponuka leteckých zájazdov

Ak uprednostňujete cestovanie lietadlom, odporúčame vám napríklad letecký zájazd do Izraela, Dubaja, Londýna či Barcelony. Ponuka je naozaj široká a stačí si len vybrať. Novinkou je zájazd do Gruzínska.

Samozrejme, nechýba ani pestrá ponuka zájazdov k moru – do Chorvátska, Talianska, Grécka, Turecka či Bulharska.

Darčeková poukážka, ktorá poteší každého cestovateľa

V prípade, že sa neviete rozhodnúť pre konkrétny zájazd, alebo či trafíte obľúbenú destináciu obdarovanej osoby, odporúčame vám zakúpenie darčekovej poukážky, ktorá je bez časového obmedzenia a prenosná aj na iné osoby. CK DAKA ponúka darčekové poukážky v hodnote 20 €, 50 €, 100 €, 500 € a 1 000 €.

Ak sa už rozhodnete vycestovať do akejkoľvek destinácie, určite na vás čaká prvotriedny servis, profesionálny sprievodca a, samozrejme, len tie najlepšie zážitky.

Celú ponuku Cestovnej kancelárie DAKA nájdete na www.cestovnakancelariadaka.sk.