Počasie sa o chvíľu zmení: V piatok to bude poriadne nepríjemné, cez víkend čakajte veľkú zmenu

V priebehu piatka má nastať výrazná zmena počasia. Podľa predpovedí k nám smerujú zrážky, a to snehové aj kvapalné.

"Už o chvíľu sa počasie na našom území začne zhoršovať a od juhozápadu sa nad naše územie začnú nasúvať zrážky," informuje portál iMeteo.sk. Slovensko má zasiahnuť tlaková níž.

Prvé zrážky meteorológovia očakávajú v piatok už okolo poludnia, trvať by mali až do noci. Zrážky sa najskôr objavia na západe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Postupne by sa mali meniť na snehové, snežiť by malo v oblastiach už od 200 metrov nad morom. Čím severnejšie, tým bude hranica sneženia nižšie.

Už v priebehu noci by sa však malo začať otepľovať a meteorológovia dokonca predpovedajú cez víkend hodnoty okolo 10 stupňov. Počasie u nás začne ovplyvňovať južný vzduch.