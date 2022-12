Obrovský meteorit vydal svoje tajomstvá: Tak toto sme na Zemi ešte nemali! Vedci sú vzrušení

Vedci z Kanady analyzovali obrovský meteorit, ktorý pred dvoma rokmi spadol na území Somálska. Má štrnásť ton a obsahuje dva minerály, ktoré sa na Zemi nevyskytujú.

Ide o mimozemské zlúčeniny, ktoré dostali pomenovanie elaliit a elkinstantonit. Je to však len zlomok toho, čo vraj môže byť objavené. Experti na mimozemské horniny sa domnievajú, že tento meteorit môže obsahovať aj ďalšie neznáme minerály.

Obe anorganické zlúčeniny, ktoré boli doteraz vede neznámej, boli nájdené v tenkom plátku meteoritu, ktorý bol poslaný na analýzu do laboratórií na University of Alberta.

2 minerals never seen before on Earth found inside 17-ton meteorite https://t.co/xVNrYeSz2R pic.twitter.com/24SrBVwBiW — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 30, 2022

Meteorit nazvaný El Ali je klasifikovaný ako Iron, IAB complex a spadol na územie Somálska pred dvoma rokmi. Meno El Ali dostal podľa mesta, pri ktorom zakončil svoj vesmírny let. Aj preto bol prvý minerál pomenovaný po tomto meste - elaliit. Druhý bol pomenovaný po Linde Elkinsovej-Tantonovej, riaditeľke medziplanetárnej iniciatívy Arizonskej štátnej univerzity a hlavnej vyšetrovateľke nadchádzajúcej misie NASA Psyche. Teda elkinstantonit.

„Kedykoľvek nájdete nový minerál, znamená to, že súčasné geologické podmienky, chémia horniny, sú iné ako to, čo bolo popísané skôr. Práve preto je to vzrušujúce: V tomto konkrétnom meteorite máte dva oficiálne definované minerály, ktoré sú pre vedu úplne nové,“ uviedol k nálezu profesor Chris Herd z University of Alberta.