S referendom to nevyzerá ružovo: Väčšina Slovákov má pochybnosti ohľadom predčasných volieb

Referenda týkajúceho sa predčasných volieb, ktoré sa uskutoční v januári, by sa určite zúčastnilo 37,1 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Zber dát pre prieskum sa realizoval od 8. do 11. novembra na vzorke 1000 ľudí.

Spolu 56 percent vyjadrilo pochybnosť o svojej účasti v referende alebo ju priamo odmietli. Odpoveď "asi áno" uviedlo 17,1 percenta opýtaných. Referenda by sa podľa prieskumu asi nezúčastnilo 10,8 percenta respondentov. Na referende by sa určite nezúčastnilo 28,1 percenta. Na otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať 6,9 percenta ľudí. Účasť na referende predpokladali približne rovnako často muži aj ženy. Mierne častejšie respondenti nad 50 rokov a ľudia s najnižším vzdelaním. Referenda by sa zúčastnili častejšie aj opýtaní zo Žilinského, Prešovského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Výrazne častejšie voliči strán Smer-SD, Republika, Hlas a SNS.