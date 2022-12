Slovensko chystá revolúciu: Vyzerá to ako sci-fi, ale ide o realitu! Doležal predstavuje budúcnosť

Biznis budúcnosti. Trh s dronmi už dnes generuje miliardy a to sa zatiaľ využívajú väčšinou len na filmárske účely. O pár rokov však môžu bez problémov doručovať poštu či jedlo. Na Slovensku ale zatiaľ ich prevádzka nie je dostatočne regulovaná a chýba aj register ich užívateľov. Čoskoro sa to ale všetko zmení.

Legislatívu, ktorá spôsobí revolúciu v letectve už pripravujú na ministerstve dopravy. Šéf rezortu Andrej Doležal hovorí, že na Slovensku mesačne vzlietne do vzduchu asi 20 tisíc dronov, no štát v podstate ich pohyb nijakým spôsobom nereguluje. Chýba totiž register užívateľov, ktorý od členských štátov požaduje aj Brusel. Slovensko je pritom poslednou krajinou, ktorá ho ešte nemá. To by sa ale malo v najbližších mesiacoch zmeniť, Doležalovo ministerstvo pripravuje nový letecký zákon, ktorý so sebou prinesie viaceré významné novinky.

Ak poslanci v parlamente návrh schvália, na Slovensku budú môcť spoločnosti využívať drony napríklad pri doručovaní pošty, donášku jedla, v poľnohospodárstve pri postrekovaní polí ale aj v zdravotníctve pri transporte krvi či ľudských orgánov.

Hoci to znie ako scifi ide o realitu. „V zahraničí sa drony postupne začínajú využívať v rôznych segmentoch pri každodenných činnostiach, a to je len zlomok toho, kde je ich potenciál. Môžu poslúžiť v zdravotníctve, v priemysle alebo poľnohospodárstve. Zavedenie vzdušného priestoru U-space a poskytovateľa manažmentu riadenia prevádzky dronov zvýši bezpečnosť a výrazne prispeje k širokej implementácii dronov pre potreby spoločnosti,“ hovorí Marek Košuda z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.