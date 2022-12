Ako keby nestačilo neustále zdražovanie: Ďalšie mesto sa muselo uchýliť ku radikálnemu kroku!

V Skalici plánujú v roku 2023 zvýšiť dane. Ako uviedla primátorka Oľga Luptáková, nezvyšovali ich desať rokov. Ako doplnila, mesto potrebuje schváliť rozpočet.

"Aby sme sa nedostali do rozpočtového provizória a neohrozili rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V provizóriu by dostali len jednu dvanástinu rozpočtu a ohrozilo by to ich fungovanie," uviedla Luptáková.

Bývalá primátorka Anna Mierna pri svojom odchode avizovala, že mesto zanecháva v dobrej kondícii a na účte mesta je 2,6 milióna eur. "Táto informácia nie je úplne tak pravdivá, je zavádzajúca. A to z dôvodu, že tieto finančné prostriedky sú viazané, či už na úvery alebo splácanie záväzkov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania a s týmito prostriedkami nemôžeme rátať v bežnom rozpočte," doplnila Luptáková.

Rozpočet sa podľa nej pripravoval aj za účasti poslancov. "V rozpočte, ktorý sme dostali predpripravený predchádzajúcim vedením, bola, čo sa týka kultúry, športu a v niektorých sociálnych oblastiach, naplánovaná nula. Museli sme riešiť, ako získať ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu. Ak nám štát nepomôže, mnohé veci sa musia preniesť na občana," doplnila primátorka.