Neriešte, vyriešte! Tasectan uľaví nielen od prejavov, ale aj príčiny hnačky

Vianoce sú časom lásky, pohody, žiaľ, aj črevných problémov. Aby ste ich prežili bez vysedávania na toalete, je dobré mať doma spoľahlivého pomocníka, ktorý s hnačkou zabojuje na všetkých frontoch.

Vianočné trhy, obmedzené možnosti hygieny rúk, pokazené potraviny... Hnačka na nás vo sviatočnom období číha z každej strany, ale samozrejme, nie je iba sezónnou záležitosťou. Počas celého roka na nás striehne množstvo rotavírusov, adenovírusov a tiež baktérií. Na toto všetko, a ešte oveľa viac je tu, zdravotnícka pomôcka Tasectan.

Spoľahlivá pomoc

Aj v živote to takto funguje. Ak sa chcete zbaviť problému, musíte vyriešiť jeho príčinu, nielen iba zahladiť dôsledky. Úplne rovnako je to aj so zdravotnými ťažkosťami, napríklad hnačkou. Objaví sa vždy v tú najnevhodnejšiu chvíľu, preto je dobré byť pripravení a mať po ruke spoľahlivého pomocníka. Tým je Tasectan.

Hnačka nie je choroba

Mnoho ľudí má mylnú predstavu, že hnačka je ochorenie. Avšak pravda je, že hnačka nie je ochorenie, ale väčšinou reakcia nášho čreva na zápal, ktorý spôsobuje rad faktorov.

V dôsledku tejto neznalosti použijú prípravky, ktoré síce stíšia symptómy, ako je častá a vodnatá stolica, no neriešia to hlavné – príčinu hnačky. Môžeme si to vysvetliť na jednoduchej rovnici: pôvodca → zápal → hnačka.

Príčinou hnačky je zápal ako prvotná obranná reakcia nášho imunitného systému na pôsobenie pôvodcov. Pôvodcom môže byť vírus, baktéria, pleseň, ale aj lepok či laktóza pri potravinovej intolerancii. Hnačka je teda prejavom zápalu, rovnako ako plynatosť, nadúvanie či teplota.

Preč so zápalom

A to je to hlavné. Hnačka je prejavom zápalu, ktorý väčšina bežne dostupných prostriedkov proti hnačke nerieši. Tasectan áno. Jeho sila spočíva v tom, že okrem prejavov hnačky, ako je častá a vodnatá stolica, rieši aj jej príčinu, zápal. Skvelou správou je, že Tasectan účinkuje bez ohľadu na pôvodcu hnačky.

Komplexné riešenie. Ako to funguje?

Ak vás zastihnú akútne tráviace ťažkosti, väčšinou nemáte čas ani chuť zamýšľať sa nad tým, čo užiť. Hlavne, nech je tá otravná hnačka rýchlo preč. Väčšina voľne predajných prostriedkov proti hnačke skrotí iba nepríjemné prejavy. Vy však potrebujete oveľa viac, a to neutralizovať zápalový proces – pravú príčinu hnačky.

Je pravdou, že niektoré prípravky bojujú proti pôvodcom ťažkostí, ktoré sa dajú vyriešiť v priebehu dňa. Čo však tak skoro neodznie, je zápal, ktorý nepozvaní hostia či rôzne intolerancie už stihli napáchať. Kým zápal z tela neodstránite, nejako výrazne sa vám neuľaví. Tasectan to zvládne. Zápalové látky obsahujú vo svojej štruktúre bielkoviny. Unikátne spojenie tanínu a želatíny bravčového pôvodu obsiahnutého v tomto prípravku neutralizuje zápal tak, že tanín sa naviaže na bielkoviny zápalových látok, vyzráža a zmení ich štruktúru, a tie sa nakoniec stolicou vylúčia von z organizmu.

Vráti črevá do normálu

Tasectan zároveň obnovuje fyziologickú funkciu črevnej steny, a to tým, že na nej vytvára špeciálny ochranný film. Vrstva je pritom taká priedušná, že Tasectan môžete bezpečne užívať súčasne s liekmi, keďže neovplyvňuje ich vstrebávanie ani účinok (napríklad s antibiotikami, s liekmi na srdce, proti bolesti či s antikoncepciou). Čo však tento ochranný film neprepustí, sú molekuly vírusov či bakteriálnych jedov, ktoré cez tanát želatíny k bunkám čreva skrátka nepreniknú.

Úľava pre všetkých

Zdravotnícku pomôcku Tasectan môžu užívať všetky vekové skupiny vrátane novorodencov. Pre najmenšie detičky až do veku 14 rokov je vhodná prášková forma bez vône, farby a chuti. Netreba sa obávať, že dieťa by dávku Tasectanu neužilo, pretože Tasectan vo forme prášku stačí rozpustiť v jednej jedinej čajovej lyžičke tekutiny, napríklad v materskom mlieku, čaji, vo vode alebo šibalsky zamiešať do banánu. Pre deti nad 14 rokov a dospelých je Tasectan dostupný vo forme kapsúl.

Aby ste vy, ani vaša rodina nemali cez sviatky, a nielen vtedy, naponáhlo, zásobte sa prípravkom číslo jeden pri hnačkách akéhokoľvek pôvodu. Veď viete, pre istotu. Tasectan je tá správna voľba.

