Na svete bude trpieť oveľa viac ľudí: Vyhliadky sú šokujúce, OSN žiada rekordnú sumu

Organizácia Spojených národov požiadala o rekordnú sumu 51,5 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc na budúci rok. Pre množstvo ozbrojených konfliktov vrátane vojny na Ukrajine, klimatickú zmenu a pandémiu covidu čelí kríze čoraz viac ľudí a niektorí dokonca hladomoru. TASR informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.

Podľa odhadu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bude v roku 2023 potrebovať nejakú formu núdzovej pomoci 339 miliónov ľudí. To je o 65 miliónov osôb viac, ako OCHA odhadoval pred rokom.

"Je to fenomenálne číslo a je to depresívne číslo," povedal Martin Griffiths, námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti. Podľa jeho slov pôjde na budúci rok o "najväčší humanitárny program" v histórii.

Ak by ľudia, ktorí potrebujú núdzovú pomoc, žili v jedinej krajine, bola by to po Číne a Indii tretia najväčšia krajina na svete, dodal Griffiths. Z nového odhadu OCHA tiež vyplýva, že v roku 2023 bude potrebovať humanitárnu pomoc celosvetovo jeden z 23 ľudí, v porovnaní s jedným z 95 v roku 2015.

Griffiths opísal humanitárne potreby ako "šokujúco vysoké", keďže mimoriadne udalosti sa z roku 2022 prenášajú do roku 2023. "Smrteľné suchá a záplavy spôsobujú zmätok v komunitách od Pakistanu až po Africký roh," povedal. Dodal, že vojna na Ukrajine "zmenila časť Európy na bojisko".