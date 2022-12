Chcete sa zbaviť bolesti chrbta a krku? Masážne kreslo je riešenie na každý deň

Trpíte neznesiteľnými bolesťami, únavou, zažívate denne stres? Prečo si nedopriať darček, čo poteší celú rodinu. Masážne kreslo je investícia do najcennejšieho čo máte, do vášho zdravia.

Nájdite si na seba čas a zlepšite sebe aj svojej rodine fyzickú kondíciu a duševnú pohodu pomocou masážneho kresla. Masážne kreslo je prepracované zariadenie, ktoré pôsobí proti bolestiam krčnej chrbtice, uvoľňuje svaly aj bolesti v chrbtovej časti, podporuje vitalitu a prináša duševný relax a pohodu pre celú rodinu.

Ponuka je veľmi široká, pomôžeme vám vybrať najlepšie prevedenie a predstavíme vám novinky pre rok 2022 a 2023.

Ako funguje masážne kreslo?

Masážne kreslo je sofistikované zariadenie určené na celotelovú masáž, stimuluje takmer všetky časti tela pomocou masážnych hlavíc, vzduchových vankúšov a rotačných valčekov. Tomu zodpovedá aj umiestnenie, odporúčame miestnosť vhodnú na nerušené relaxovanie, pričom treba rátať s priestorom približne 2x1m.

Ako si vybrať masážne kreslo?

Určite si vyskúšajte kreslo na živo, ako vám sedí, ako v skutočnosti masíruje a na akých miestach. Neriskujte drahú investíciu kúpou len podľa parametrov a fotiek, nikdy tak nezistíte ako sedí na postavu jednotlivých užívateľov. Osobné stretnutie s vyskúšaním viacerých modelov je nevyhnutné nie len pre zákazníka, ale aj pre samotného predajcu, aby Vám čo najlepšie poradil s výberom. Podľa vlastnej postavy si potom môžete vybrať kreslá na základe vlastností, prevedenia a ďalších parametrov.

Tento rozdiel najlepšie spoznáte vyskúšaním týchto masážnych techník priamo v showroome medzi rôznymi kreslami. Každé využíva iný tip masážnych hlavíc, ktoré majú rôzne techniky pohybu a špecifické možnosti nastavenia. 2D masážne hlavice sa pohybujú vo všetkých smeroch, ale nezamerajú si tvar chrbta, iba výšku postavy, nedá sa pri nich regulovať intenzita tlaku hlavíc, ktoré iba kopírujú tvar chrbta. 3D a 4D masážne kreslá si zamerajú presný tvar chrbta každého užívateľa a tomu prispôsobia masážny program, v prípade potreby si môžete počas masáže okamžite regulovať silu hlavíc na vyššiu, alebo nižšiu. 4D kreslá v našej ponuke majú najdokonalejšie vyhrievané hlavice, ktoré vedia pracovať samostatne a sú najvernejšie v porovnaní s masážou rukami maséra, sú riadené pokrokovými procesormi a ponúkajú najviac možných kombinácii pohybov.

Novinky 2022/23 sú už v predaji aj na vyskúšanie v našom showroome, neváhajte a využite dotáciu na obmedzený počet kusov:

Masážne kreslo Damico Globo 849€ (dotácia 350€)

Ak ste si mysleli, že nekúpite dobré masážne kreslo do ceny 1000€, tak tento model Vás svojimi funkciami ihneď vyvedie z omylu. Kreslo ponúka 6 automatických masážnych programov pomocou 14 rotujúcich masážnych hlavíc, vzduchové vankúše pre ramená, ruky, lýtka aj chodidlá, ktoré sú ešte masírované aj rotačnými valčekmi na reflexnú masáž. Komfort dopĺňajú funkcie, ktoré sú samozrejmé pre oveľa drahšie modely ako bluetooth reproduktory na prehrávanie hudby, poloha zero gravity s elektrickým polohovaním, uvoľnenie svalov zabezpečuje infra vyhrievanie.

Toto kreslo ešte nesklamalo žiadneho klienta.

Masážne kreslo Damico Vento 3D 2399€ (dotácia 300€)

Moderný dizajn tohto kresla dopĺňa jednoduché ovládanie cez grafický dotykový tablet, kde si môžete vybrať z 12 automatických programov, pri ktorých si viete plynulo meniť intenzitu otočným 3D kolieskom. Po usadení si Vás prepracovaný mechanizmus načíta a na mieru podľa tvaru chrbta prispôsobí masáž. Pre lepšiu pohodu si môžete prehrávať hudbu cez vstavané bluetooth reproduktory, kvalitu vzduchu vylepší Ionizátor, uvoľnenie poskytne infra vyhrievanie na chrbát aj chodidlá. V tejto cenovej kategórii je masážne kreslo Damico Vento najlepšie nielen v našej ponuke, ale určite aj na celom aktuálnom trhu s kreslami a ihneď po uvedení do ponuky sa stáva jedným z najobľúbenejším a najpredávanejším pre svoje bohaté funkcie, praktické vonkajšie rozmery a veľký vnútorný priestor.

Masážne kreslo Damico Cosmo 3D 2799€ (dotácia 500€)

Budúcnosť prichádza. Najlepší svetový masér k dispozícii 24 hodín denne sa postará o úžasné svalové uvoľnenie a nekonečný duševný relax pomocou 12 prepracovaných programov vhodných aj pre tých najnáročnejších užívateľov. Kreslo má moderné ovládanie pomocou 7" dotykového displeja s grafickými ikonami, alebo pomocou vstavaného 3D controll ovládania s tlačidlami.

Celotelová masáž je zabezpečená až 58 vzduchovými vankúšmi, 3D masážne hlavice pracujú v predĺženej SL trajektórii od krku až pod sedacie svaly, ktoré si precízne nasnímajú postavu a tomu prispôsobia každú masáž. Kreslo má široký výber automatických programov vrátane špeciálneho pre ľudí so sedavým zamestnaním, pre športovcov, so zameraním na krk a šiju, ženy zaujme jemný program pre pevný zadok a stehná, úľavu od bolesti vám pomôže prekonať strečingový program. Intenzitu regulujete jednoducho otáčaním 3D ovládača, spodná časť sa elektronicky vysúva a prispôsobí dĺžke nôh, chodidlá majú v uzavretej časti najnovšiu generáciu masážnych valčekov pre dokonalú reflexnú masáž chodidiel.

Obdobné masážne kreslo na trhu nenájdete a je to absolútna špička v luxusnej triede, hit nášho showroomu.

Masážne kreslo Ogawa Master Drive 4D 8499€

Extra prémiová kvalita, najlepšie masážne kreslo na Slovensku si treba určite vyskúšať v našom showroome Damico Trnava.

Prelomové 4D masážne kreslo OGAWA Master Drive 4D Plus vám poskytne masáž na svetovej úrovni vďaka 23 dokonale prepracovaným masážnym programom prispôsobených na mieru každému užívateľovi s viac ako 500 možnosťami manuálneho nastavenia. Masážne kreslo je vybavené niekoľkými high-tech funkciami, ktoré zaisťujú presnú a efektívnu masáž zrovnateľnú s ľudským dotykom. Kreslo je veľmi ľahko ovládateľné s predvolenými 4 automatickými programami na hlavnej obrazovke doplnené mnohými ďalšími podprogramami ako Chinese, Thai Stretch atď. Master Drive Plus má ako jediné kreslo na svete unikátnu funkciu 3D masáže kolien spojenú aj s vyhrievaním.

Ak je pre vás dosť dobré iba to najlepšie, tak Master Drive 4D Plus je technologický zázrak, ktorý treba považovať za jedno z najlepších masážnych kresiel na svete.

Masážne kreslo Damico Libra 3D Air 1899€ (dotácia 500€)

3D novinka pre rok 2023 v uvádzacej cene na limitovaný počet kusov.

Krásne moderné prevedenie v spojení s najnovším 3D Air masážnym mechanizmom, ktorý skenuje tvar každej postavy Vám poskytne skvelé svalové uvoľnenie v pohodlí vášho domova. Na výber máte až 12 špecializovaných automatický programov vhodných pre celú rodinu a aj pre tých najnáročnejších užívateľov. Hlavná výhoda je možnosť zmeny intenzity každého programu až v 6 stupňoch.

Ovládanie pomocou prehľadného káblového ovládania alebo cez vstavaný panel, ktorý má aj otočný 3D controll na okamžitú zmenu intenzity masážnych hlavíc. Toto kreslo má všetko čo potrebujete a dokonca aj skvelú cenu.

Masážne kreslá si môžete vybrať na www.masaznekresla.com, alebo si ich príďte osobne vyskúšať do nového showroomu na Zavarskej 11G v Trnave.

Sme najväčší predajca zo Slovenska, za 11 rokov pôsobenia sme predali niekoľko tisíc masážnych kresiel a ochotne vám poradíme na základe našich praktických skúseností, poskytujeme záručný aj po záručný servis.