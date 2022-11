Ukrajina pomáha tam, kde by ste to nečakali: Rozhodla sa netrestať tých, čo boli do vojny zatiahnutí

Ukrajina má od septembra zriadenú horúcu linku pre ruských vojakov, ktorí sa chcú vzdať. Súčasťou tohto projektu s názvom "Chcem žiť" sú aj odkazové aplikácie. V stredu to uviedol webový portál britskej stanice BBC a následne denník The Guardian.

Horúca linka a odkazové aplikácie ako Telegram či WhatsApp umožňujú ruským vojakom vzdať sa ukrajinským ozbrojeným silám. Ukrajinská vláda uviedla, že takýchto ruských žiadostí majú 100 denne. Predstavitelia v Kyjeve pre BBC uviedli, že mali už vyše 3500 žiadostí ruských vojakov a ich rodín – niektorí vojaci boli na frontovej línii, ďalší v Rusku pred vyslaním do bojov na Ukrajinu.

Výrazný nárast týchto volaní zaznamenali odvtedy, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil mobilizáciu státisícov ruských záložníkov, a od oslobodenia juhoukrajinského mesta Cherson.

Svitlana, čo nie je jej pravé meno, je jednou z telefonických operátorov, ktorí sa s volajúcimi rozprávajú. Vysvetlila, že najrušnejšie sú večery, keď majú vojaci viac voľného času, môžu sa vykradnúť preč a zatelefonovať.

"Najprv počujeme hlas, prevažne mužský. Neraz je sčasti zúfalý, sčasti skľúčený, pretože volajúci presne nevedia, ako horúce linky fungujú alebo či nejde o vopred nahratého, automaticky spusteného operátora. Často sú len zvedaví, lebo mnohí netelefonujú preto, aby sa vzdali, ale chcú zistiť, ako by to mali v prípade nutnosti urobiť. Zakaždým je to iné," vysvetlila Svitlana.