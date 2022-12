Kúpa lacného kufra zo sekáču sa nevyplatila: Dôvod je iný, ako čakáte! Obrovský rozruch na letisku

Žena varuje cestovateľov, aby boli opatrní pri kupovaní kufrov zo second-handu po tom, ako bol kufor jej dcéry pozitívny na prítomnosť výbušnín.

Mamička sa na sociálnej sieti TikTok posťažovala, že na ceste do Istanbulu ochranka stopla jej dcéru, aby jej skontrolovali kufor. “Moju dcéru zastavili a nasnímali, pretože v jej batožine evidovali explozívne látky, ktoré sa používajú na výrobu výbušnín. Prehľadávanie trvalo 30 minút,” povedala.

Zaskočená žena odporučila cestovateľom, aby nikdy nekupovali kufre zo sekáča. V závere poďakovala za to, že jej dcéra prešla kontrolou a spoločne sa dostali do tureckej metropoly, informuje NY Post.

“Snažila som sa brať to ako vtip, ale v skutočnosti som mala obavy,” dodala. Jej video má tisíce zhliadnutí. Mnohí ľudia sa pridali s tvrdeniami, že majú podobnú skúsenosť. “Presne to isté sa mi stalo na ceste z Bali do Sydney, keď som si zobrala starý ruksak svojho frajera, ktorý používal na nosenie ohňostroja,” napísala používateľka sociálnej siete.

Jedna žena sa zdôverila, že jej batožina bola taktiež pozitívna na prítomnosť výbušnín. Nakoniec sa zistilo, že išlo o jej akrylové nechty. “Niekedy sú to produkty, ktoré sa nachádzajú vnútri - acetón, lak na nechty alebo čistiace prostriedky,” vysvetlil ďalší v komentári.