Žena sa na internete popýšila nezvyčajným chrupom: Nič podobné ste ešte nevideli!

Žena podstúpila naozaj zvláštny zákrok. Influencerka sa stala internetovou senzáciou po tom, ako vo videu ukázala svoj nezvyčajný chrup. Zubár jej dal tri predné zuby, aby vyzerala lepšie.

“Prečo si môj zubár myslí, že tri predné zuby vyzerajú dobre?” spýtala sa Layla Muntas svojich sledovateľov vo videu, ktoré nazbieralo vyše 22-miliónov zhliadnutí.

“Falošný zub medzi mojimi dvomi prednými zubami kým nedostanem strojček,” dodala naznačujúc, že ide o dočasné opatrenie. Ako píše NY Post, fanúšikov to poriadne pobavilo, v komentároch ju prirovnali k Tomovi Cruisovi.

“Je to také zlé, až je to dobré. Mala by si sa prihlásiť do nejakej modelingovej agentúry, pobili by sa o teba,” napísal jeden zo fanúšikov v komentári.

“Nevyzeráš vôbec zle. Nevšimol som si, o čo ide, kým som si neprečítal komentáre,” poznamenal ďalší. V predchádzajúcom videu Layla ukázala svoju medzierku medzi zubami. Fanúšikovia ju milovali a posielali jej rôzne vtipy a zároveň aj podporné správy.