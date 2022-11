Chodci si často myslia, že pre nich pravidlá neplatia: Môže to skončiť tragicky! Na toto pozor

Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Preto by mali byť veľmi obozretní najmä v tomto období, keď je dlho tma. Viaceré povinnosti im ukladá aj zákon.

Jedným z paragrafov v zákone o cestnej premávke, o ktorom mnohí chodci netušia, je, že nesmú vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôžu cez vozovku bezpečne prejsť.

To znamená, že ani na priechode pre chodcov sa nesmú vrhať pred prichádzajúce auto. Platí to obzvlášť v tme, keď je vysoká pravdepodobnosť, že vodič auta zbadá chodca neskoro. Nespoliehajte sa ani na to, že ulica je osvetlená. Nikdy neviete, v akej situácii vodič akurát je – môže byť napríklad oslnený oprotiidúcim vozidlom.

Ako zvýšiť šancu na to, že vás vodič zbadá včas? Aj na to myslí zákon o cestnej premávke, konkrétne v paragrafe 53 ods. 3. Podľa neho je chodec povinný mať za zníženej viditeľnosti pri chôdzi po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Táto povinnosť platí tak v obci, ako aj mimo nej.