Hegerovu vládu môže nakoniec položiť rozpočet: Podporia politici Matovičov návrh? Majú v tom jasno!

Čakajú nás dni plné napätia. V parlamente sa dnes začína posledná schôdza v tomto roku, ktorá bude rozhodujúca pre prežitie súčasnej vlády. Eduard Heger (46) a Igor Matovič (49) na nej budú chcieť presadiť svoj rozpočet na budúci rok.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Prvé počty poslancov, ktorí im v tom pomôžu, vôbec nenaznačujú, že sa im to len tak ľahko prepečie. Vládu by tak mohla čakať vízia rozpočtového provizória, ktoré na ministerstve financií zatiaľ označujú ako katastrofu.

OĽaNO čaká zrejme najťažšia skúška po tom, čo hrozilo, že im v parlamente pred pár týždňami odvolajú lídra z postu ministra financií. Matovič teraz musí presviedčať opozičných poslancov, aby podporili jeho rozpočet. Po tom, čo z koalície odišla SaS, nemá dostatok hlasov na jeho schválenie. Podľa prvých vyjadrení politikov sa však zdá, že cesta na presadenie je zarúbaná. V takom prípade by Slovensko išlo do rozpočtového provizória, čo by znamenalo, že sa musí držať výdavkov ako v tomto roku.

Chýbalo by tak približne 8 miliárd eur, ktoré plánuje Matovič navyše utratiť v roku 2023. Podľa štátneho tajomníka Marcela Klimeka by nám to prinieslo obrovské škody. Pokles HDP by podľa neho mohol byť na úrovni veľkých hospodárskych kríz. Ak nebude schválený rozpočet, od 1. januára sa podľa jeho slov zastavia investície. Marián Viskupič z SaS to označil za strašenie.

Minister vysvetľuje, že spolu so Sme rodina a Za ľudí spravia všetko pre to, aby bol rozpočet schválený. Spolieha sa napríklad na niektorých poslancov z SaS, keďže provizórium považuje za katastrofu pre štát. „Rozpočtové provizórium má najväčšiu chybu tú, že beriete výdavky z predošlého roku. Keď prudko rastie inflácia, neviete dať ľuďom žiaden príspevok na energie ani na vyššie platy,“ povedal Matovič v O 5 minút 12.