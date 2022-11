Nechávate sa olizovať vaším zvieracím miláčikom? Prekvapivé zistenie: Ak to robíte, môže vám ísť o život

Muž, ktorý pridáva na TikTok obsah zo sveta medicíny, upozornil svojich sledovateľov, aby nebozkávali svojich psov, pretože riskujú smrteľnú infekciu capnocytophaga canimorsus a stratu končatín.

Ako píše portál Daily Star, každý, kto má domáceho miláčika, vie, že naši štvornohí kamaráti sú neodmysliteľnou súčasťou rodiny. Prieskum medzinárodnej spoločnosti YouGov uvádza, že približne 35 percent Britov si necháva olizovať tvár psom. Medicínsky asistent na sociálnej sieti varoval psíčkarov, aby svojich miláčikov v záujme ochrany svojho zdravia nebozkávali. Muž vystupuje na TikToku pod menom @medexplained2you. Odborník na zdravie vysvetlil, že baktérie, ktoré sa môžu preniesť zo psa na človeka, spôsobujú infekciu zvanú capnocytophaga canimorsus.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite TU.

“Ide o vážnu chorobu, ktorá dokáže spôsobiť infekciu, sepsu alebo gangrénu. V prípade rozšírenia do tela môže byť potrebná amputácia,” povedal spomínaný muž. Jeho tvrdenie potvrdilo Centrum pre kontrolu chorôb, avšak tieto prípady sú veľmi vzácne. “Väčšina ľudí, ktorá je v pravidelnom kontakte so psom alebo mačkou, neochorie. Na druhú stranu, ľudia s oslabenou imunitou sú v ohrození,” uviedlo Centrum pre kontrolu chorôb v stanovisku. Je normálne preukazovať lásku svojmu zvieraciemu miláčikovi, no pre vlastné bezpečie, bozky radšej vynechajte.