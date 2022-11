Francúzsky štýl popíjania v rodine je mýtus: Deťom nikdy nenalievajte! Tu sú dôvody

Rodičia by nikdy nemali deťom doma nalievať alkohol, varuje lekár. V tomto prípade neexistuje žiadne malé povolené množstvo. Prečo?

Významná časť rodičov v európskych krajinách povoľuje či dokonca povzbudzuje svojich mladých dospievajúcich piť alkohol, píše The Sun. Mnoho dospelých totiž verí, že to deti naučí zodpovednému vzťahu k pitiu. Nie je v tom však nič prospešné, práve naopak, hovorí lekár Aric Sigman.

"Užívanie alkoholu v období dospievania prináša širokú škálu zdravotných a sociálnych problémov," upozorňuje odborník. Čísla ukazujú, že každé siedme dieťa v Spojenom kráľovstve ochutnalo svoj prvý pohárik pred dovŕšením 11. roku života – teda ešte počas základnej školy.

Podľa britskej charitatívnej organizácie Drinkaware vo veku 15 rokov vyskúšalo alkohol 70 percent mladých. Sigman upozorňuje, že mnohí ľudia stále veria „mýtu o pití vo francúzskych rodinách“. Ide o myšlienku, že dávať deťom malé množstvo alkoholu, keď sú malé, im zabráni preháňať to s pitím, keď vyrastú.

„Zatiaľ čo niektorí môžu veriť, že tradičný francúzsky „stredomorský“ prístup pomohol Francúzsku vyhnúť sa závažným problémom súvisiacim s alkoholom, Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že spotreba alkoholu je tam vyššia ako v Spojenom kráľovstve,“ uvádza lekár.

Podľa zdravotníkov by sa rodičia mali namiesto nalievania alkoholu sústrediť najmä na to, aby deťom vysvetlili nebezpečenstvo spojené s pitím a opitosťou. „Ak 15 až 17-ročné deti pijú alkohol, malo by to byť len zriedka a nikdy nie viac ako raz týždenne a vždy by mali byť pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, radia Britom oficiálne pokyny.