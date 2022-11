Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba na Slovensko sú prerušené: Čo sa stalo?!

Dodávky ruskej ropy ropovodom Družba z Ukrajiny na Slovensko sú pre výpadky elektrického prúdu prerušené. Na otázku ČTK to dnes uviedla Barbora Putzová zo spoločnosti Mero, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom českej časti ropovodu Družba. Česko podľa nej teraz čerpá z operatívnych zásob na Slovensku.

Tok ropy ukrajinskou časťou ropovodu Družba sa zastavil už počas utorka, agentúra TASS s odvolaním sa na ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť následne ešte v ten istý deň večer uviedla, že sa dodávky opäť obnovili.

"Podľa našich aktuálnych informácií sú z dôvodu výpadku elektrickej energie prerušené dodávky ruskej ropy ropovodom Družba z Ukrajiny na Slovensko. K prerušeniu čerpania do ČR nedošlo vzhľadom na dostatočné operatívne zásoby na Slovensku, "uviedla dnes popoludní Putzová s tým, že ide o aktuálny stav na ropovode.

Príčinou je podľa nej výpadok elektriny na niektoré časti trasy ropovodu, kvôli čomu nefunguje technika ropovodu. "Túto situáciu monitorujeme a sme v nepretržitom kontakte s prevádzkovateľom slovenskej časti ropovodu Družba, spoločnosťou Transpetrol," dodala Putzová.

Ropovod Družba vedie z Ruska do Bieloruska, kde sa delí do dvoch vetiev. Severvedie do Poľska a Nemecka, južne cez Ukrajinu do Maďarska. Ešte na ukrajinskom území sa ale južná vetva ďalej štiepi a ropa samostatne tečie na Slovensko a do Českej republiky.