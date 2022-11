Rusko vyhlásilo, že sa im podarilo prekaziť pokus o sabotáž: Naozaj to Ukrajina urobila?!

Ruská tajná služba FSB uviedla, že prekazila pokus Ukrajiny o sabotáž "na plynovode South Stream", ktorý podľa jej oznámenia privádza ruský plyn do Turecka a Európy. Informovala o tom vo štvrtok (24.11.) agentúra Interfax. Tvrdenie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov, ukrajinskí predstavitelia sa k záležitosti nevyjadrili.

Agentúra Reuters v tejto súvislosti upozornila, že projekt plynovodu South Stream, ktorý mal prepravovať ruský plyn cez Čierne more do Bulharska, nebol nikdy realizovaný a bol zrušený v prospech projektu nazvaného TurkStream, ktorý vedie z Ruska do európskej časti Turecka.

"Vďaka súboru vyšetrovacích opatrení sa podarilo zabrániť pokusu ukrajinských špeciálnych služieb o sabotáž a teroristický čin na plynovode South Stream, ktorý dodáva energetické zdroje do Turecka a Európy," citoval Interfax z vyhlásenia FSB.

Ruský prezident Vladimir Putin už v októbri pri stretnutí so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom v Astane uvádzal, že sa odohral pokus výbuchom poškodiť plynovod TurkStream, pripomenula agentúra Interfax.

Podľa dnešného vyjadrenia ruskej kontrarozviedky boli v súvislosti s prípadom zatknutí dvaja ruskí občania, ktorí sa podieľali na príprave útoku. Zhabaná bola údajne tiež plastická trhavina a magnetické míny. Výbuch sa mal podľa FSB uskutočniť vo Volgogradskej oblasti, ktorá sa nachádza na juhu európskeho Ruska pri hranici s Kazachstanom.