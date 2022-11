Cestujete často do Británie? Pozor, už to nebude ako doteraz: Pri kontrole na letisku sa zmení jedna vec!

Obmedzenia týkajúce sa prepravy tekutín a notebookov v príručnej batožine by v Británii mohli prestať platiť do dvoch rokov. Tamojšie letiská by totiž do polovice roku 2024 mali uviesť do používania nové 3D skenery.

Ako TASR informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a britský denník The Times, vývoj týchto skenerov a ich uvedenie do prevádzky v skoršom termíne - do 1. decembra tohto roku - zmarila pandémia infekčného ochorenia COVID-19. V súčasnosti môžu cestujúci v príručnej batožine prevážať tekutiny s objemom maximálne 100 mililitrov a pri detekčnej kontrole na letisku musia byť nádoby zabalené do malého priehľadného plastového vrecka a umiestnené oddelene od zvyšku batožiny na páse skenera. Maximálny objem kvapaliny by v tomto prípade nemal presiahnuť jeden liter na osobu. Bratislavské letisko tento rok praskalo vo švíkoch: Sem Slováci cestovali najčastejšie! Boli ste tam i vy? Toto pravidlo platí od roku 2006, keď britská polícia odhalila plán vyhodiť do vzduchu desať lietadiel výbušninami ukrytými vo fľašiach od nápojov. Obmedzenia pri preprave tekutín odvtedy platia po celom svete. pokračovanie ‹ 1 2 ›