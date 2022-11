Američania si na Deň vďakyvzdania priplatia: Inflácia je najhoršia za posledné desaťročia

Miera inflácie v USA sa pohybuje na úrovniach, ktoré Američania nezažili celé desaťročia. A hoci sa niektoré ceny v uplynulých mesiacoch znížili, mnohí spotrebitelia tvrdia, že vysoké účty za potraviny sú pre nich tvrdou ranou pred nadchádzajúcimi oslavami Dňa vďakyvzdania. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.

Tento problém ešte znásobuje prepuknutie vtáčej chrípky, ktorá si podľa výpočtov založených na údajoch ministerstva poľnohospodárstva vynútila utratenie približne 50 miliónov hydiny, vrátane ôsmich miliónov moriek.

Podľa prieskumu združenia amerických farmárov (American Farm Bureau Federation) je morka tento rok o 21 % drahšia ako vlani. A tým to nekončí. Aj ďalšie potraviny, ktoré by nemali chýbať na sviatočnom stole, zdraželi, a niektoré ešte strmšie, napríklad zmes na plnku do morky stojí o 69 % viac ako pred rokom.

Mnohí Američania musia robiť ťažké rozhodnutia v obchode s potravinami, aby neprekročili svoj rozpočet na jedlo na Deň vďakyvzdania.

Priemerné výdavky na hostinu, vrátane moriaka, plnky, hrášku, sladkých zemiakov, brusníc, mrkvy, rožkov a tekvicového koláča, budú zhruba o 20 % vyššie ako v roku 2021, uviedlo združenie Farm Bureau.

No hoci ceny moriek stúpli, dopyt sa neprepadol. Na hydinovej farme Wendel's Poultry Farm neďaleko Buffala, ktorú vtáčia chrípka obišla, bolo vypredaných všetkých 1100 moriek určených na Deň vďakyvzdania. A to aj napriek zvýšeniu cien o 22 %. Farma už prijíma objednávky na Vianoce.

Opačným smerom sa vydal maloobchodný gigant Walmart, ktorý ponúkol svoj košík na Deň vďakyvzdania, vrátane moriaka, za rovnakú cenu ako minulý rok. Nízke ceny mu umožnili ovládnuť trh s potravinami v čase, keď inflácia stúpa.

Na Deň vďakyvzdania zároveň štartuje v USA vianočná nákupná sezóna. Spotrebitelia netrpezlivo čakajú na zľavy, ale podľa expertov môžu byť sklamaní. A hoci maloobchodníci inzerujú výpredaje so zľavami 30 %, 50 % či až 70 % na televízory, elektroniku a ďalšie vyhľadávané produkty, mnohé položky budú aj tak drahšie ako pred rokom v dôsledku inflácie. Nájsť skutočnú výhodnú ponuku môže byť tento rok problém.

Od septembra do októbra zaplatili Američania za nábytok a spotrebiče zhruba o 18 % viac ako minulý rok podľa nedávnej rozsiahlej analýzy spoločnosti DataWeave, ktorá sleduje ceny státisícov položiek u približne troch desiatok maloobchodníkov, vrátane Amazonu. Za hračky pritom zaplatili o približne 2 % viac.

Pri nákupe oblečenia to vyzeralo o niečo lepšie. Podľa DataWeave zaplatili takmer o 5 % menej v porovnaní s minulou jeseňou. Ceny obuvi sa udržali na stabilnej úrovni.

"Je to len zvláštny čas," povedala Nikki Bairdová, viceprezidentka pre stratégiu spoločnosti Aptos. Podľa nej majú ľudia problém zistiť, aká je správna cena a aká je skutočná cena.

"Spotrebitelia sú na tom naozaj zle, pokiaľ ide o matematiku zliav a maloobchodníci si to plne uvedomujú a robia všetko, čo môžu, aby to využili," dodala.