Neuveriteľný nález v detskej plienke, mamička zostala v šoku: Diagnóza im zmenila život od základov

Keď Sarah Regan v roku 2020 išla prebaliť svoje 9-mesačné bábätko, zhrozená zistila, že plienka je plná krvi. Myslela si, že ide o infekciu obličiek. Spanikárila a ihneď utekala na pohotovosť. Doktori jej spravili ultrazvuk, test hormónov a rontgenové vyšetrenie. Nakoniec jej diagnostikovali predčasné dospievanie. Vývoj kostí má posunutý o 18 mesiacov dopredu.

“Bola to jej prvá menštruácia. Nevedela som, čo si mám myslieť. Nikdy sme o tom nepočuli,” povedala znepokojená rodáčka z austrálskeho Sydney pre Kennedy News. Stanford Medicine uvádza, že predčasné dospievanie je zriedkavé ochorenie, ktoré sa prejavuje veľmi skorou sexuálnou dospelosťou. Vzhľadom na fakt, že Birdie má v súčasnosti iba dva roky, je ťažké určiť iné príznaky. Medzi ďalšie typické symptómy patria časté zmeny nálad či menštruačné bolesti.

“Nemá ochlpenie na intímnych partiách alebo na prsiach, čo je vo veľa prípadoch bežný prejav,” priblížila Sarah. Matka troch detí priznala, že je náročné neustále vysvetľovať Birdienu chorobu. “Keď začala chodiť do jaslí, musela som im dať vedieť, prečo v jej plienke nájdu krv. Dala som im potvrdenie od lekára, aby nemali žiadne obavy,” prezradila.

Ako informuje NY Post, Birdie musí každých 6 mesiacov absolvovať viaceré vyšetrenia. Ak bude jej telesný vývoj naďalej rýchlo napredovať, Sarah zvažuje použitie hormonálnych injekcií, ktoré by spomalili priebeh ochorenia. Utrápená mamička chce, aby jej dcéra mala šťastné detstvo. “Je to obyčajné dievča. Čo sa týka vzhľadu, nepoznali by ste rozdiel,” uviedla na záver.