Zúfale časy si vyžadujú zúfalé činy: Pristúpi riaditeľ nemocnice v Trstenej k radikálnemu kroku?!

Riaditeľ nemocnice v Trstenej Marian Tholt chce pre aktuálny návrh optimalizácie siete nemocníc držať hladovku pred Národnou radou (NR) SR. Pridať by sa k nemu mali aj ďalší podporovatelia. Hornooravská nemocnica by sa mala zaradiť na najnižšiu, komunitnú úroveň, čo Tholt kritizuje.

Vychádza z informácií z internej komunikácie na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR. Rezort reagoval, že na kategorizácii pracuje a vyjadrovať sa ku konkrétnym zdravotníckym zariadeniam je aktuálne predčasné. "Spojili sme sa so starostami a primátormi v regióne, tí pripravujú svoju vlastnú formu protestu, zrejme to budú štrajky, blokády. Ja urobím všetko pre to, aby tu nemocnica zostala, aj za cenu obetovania sa. Som pripravený začať tvrdú hladovku pred ministerstvom zdravotníctva alebo NR SR. Verím, že tam nebudem sám a vytvoríme veľký stanový tábor," podotkol riaditeľ pre TASR. Tvrdí, že vecné argumenty nikto neberie vážne a z nemocnice, ktorá je vo výbornej kondícii, sa má stať len tvz. "servisné" zariadenie.

Za zachovanie nemocnice vo vyššej, regionálnej kategórii na Orave koluje petícia, ktorú počas dvoch dní podpísalo viac ako 4300 ľudí. Mobilizáciu zástupcov samospráv už na sociálnej sieti avizoval aj poslanec Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík. "Ak sa necháme uspať a ostaneme nečinne so založenými rukami, môže sa stať, že o nemocnicu v Trstenej prídeme. Tak, ako sme v dávnej minulosti prišli o nemocnicu v Námestove," uviedol.

Zaradenie nemocnice na komunitnú úroveň podľa Tholta zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov hornej Oravy. Podotkol, že by sa stali servisnou nemocnicou, ktorá sa bude starať už len o chronických pacientov. Tholt zdôraznil, že dostupnosť najbližšej nemocnice v Dolnom Kubíne je z väčšiny hornooravských obcí 50 až 60 minút, nie 30, ako to podľa jeho slov uvádza ministerstvo zdravotníctva. Riaditeľ okrem toho deklaroval, že nemajú žiadne finančné ani personálne problémy.