Turci sa rozbesnili: Neuveriteľné, čo sa im podarilo! Rusi budú zhrození

Turecký nálet zasiahol v stredu ruskú základňu na severe Sýrie, uviedli kurdské zdroje. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa nemenovaného kurdského vojenského predstaviteľa turecký dron zaútočil na kurdskú pozíciu nachádzajúcu sa vo vnútri ruskej základne na severovýchode Sýrie. Nálet pripravil o život jedného kurdského ozbrojenca, kým ďalší traja utrpeli zranenia.

Terčom náletu sa stali bojovníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl, ktorí sú významnými spojencami medzinárodnej koalície pod vedením USA bojujúcej v regióne proti džihádistickej skupine Islamský štát.

Turecká armáda pri leteckých útokoch vykonaných v uplynulých dňoch zasiahla takmer 500 kurdských cieľov v Iraku a Sýrii, uviedol v stredu turecký minister obrany Hulusi Akar.

Ankara začala so sériou náletov v nedeľu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok pohrozil aj spustením pozemnej vojenskej operácie v Sýrii, do ktorej by boli zapojené tanky a pechota, hoci niektoré štáty ho vyzvali, aby k takémuto kroku nepristúpil.