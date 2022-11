Európska komisia plánuje zastropovať ceny plynu: Na akej úrovni by sa mali po novom pohybovať?

Po mesiacoch sporov a ťažkých rokovaní prichádza Európska komisia (EK) s návrhom na strop pre cenu plynu na úrovni 275 eur za megawatthodinu (MWh). To je výrazne nad súčasnou cenou približne 120 eur, ale pod vrcholmi, na ktoré sa ceny vyšplhali v lete. Vyplýva to z dokumentu, ktorý videla agentúra Bloomberg News, na základe ktorej o tom informuje TASR.

Podľa návrhu sa nový nástroj aktivuje po tom, keď sa bude cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v ďalšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame dva týždne pohybovať nad stropom a rozdiel medzi cenami TTF a skvapalneného zemného plynu (LNG) bude väčší ako 58 eur počas 10 obchodných dní. Komisia ho má predstaviť neskôr v utorok a diskusia stále prebieha.

Návrh budú musieť schváliť národné vlády. Prichádza však po mesiacoch lobovania niektorých členských štátov, aby Európska únia (EÚ) zasiahla proti vysokým nákladom na energie, ktoré sú ničivé pre celé európske hospodárstvo. Ceny plynu síce v uplynulých týždňoch klesli, ale Moskva v utorok (22.11.) pohrozila ďalším obmedzením dodávok do Európy cez Ukrajinu, a to do Moldavska, Rumunska a Bulharka, čo zvyšuje vyhliadky na ďalší prudký nárast cien komodity.

Európa je rozdelená v tom, ako riešiť krízu. Snaží sa prísť s opatreniami, ktoré by vyhovovali všetkým členom. Ale keďže bloku sa nedarilo dospieť k dohode, Nemecko prišlo s vlastným programom na pomoc spotrebiteľom a firmám, čo nahnevalo jeho susedov, ktorí volali po jednotnom prístupe.