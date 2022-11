Z vraždy 49-ročnej ženy v Zákamennom na Orave obvinili jej 53-ročného manžela. Žilinská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

Obvinený mal uplynulý piatok (18. 11.) vstúpiť do rodinného domu v obci Zákamenné a svoju manželku násilím odtiahnuť do garáže. Tam ju podľa polície mal viackrát udrieť tupým predmetom do oblasti hlavy.

"Žena utrpela devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahla. Útočník si následne nožom spôsobil vážne poranenia brucha a hrudníka, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu," konkretizovali policajti s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.