Lengvarský nepoľavil: Na požiadavkách LOZ už pracuje, Matovič odmieta ustúpiť lekárom!

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už pracuje na zapracovaní požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) do návrhu dohody.

Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní na Úrade vlády SR. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) majú lekárski odborári do utorka (22.11.) do 12.00 h povedať, či ustúpia v požiadavke platového koeficientu za roky praxe.

"Dnes sme prvýkrát dostali v písomnej forme požiadavky k ďalším siedmich bodom. Už teraz na tom pracujú na ministerstve zdravotníctva. Čakajú na mňa, aby sme to zapracovali do návrhu dohody," vyhlásil Lengvarský. Verí, že sa smeruje k dohode.

Potvrdil, že k otázke vzdelávania lekárov budú rokovania pokračovať v utorok. "Ostatné chceme mať zapracované, aby sme to vedeli rýchlo prejsť, či LOZ s týmto znením bude súhlasiť," dodal minister. Podotkol, že lekárski odborári chceli doteraz rokovať najprv o otázke platu, až potom o ostatných požiadavkách.