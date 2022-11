Pčolinský sa vyjadril ku sporu medzi lekármi a vládou: Čo hnutie Sme rodina nekompromisne odmieta?!

Hnutie Sme rodina sa snaží pri rokovaniach Lekárskeho odborového združenia (LOZ) s vládou zabrániť tomu, aby sa rukojemníkmi sporu stali bežní ľudia. V TASR TV to povedal podpredseda hnutia a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

Aj z tohto dôvodu podľa neho poslanci Sme rodina podporili prijatie uznesenia parlamentu, ktorým vládu zaväzujú konať s cieľom dosiahnutia dohody. Pripomenul, že aj na minulej koaličnej rade jasne povedali, že požadujú uzavretie dohody. "Odmietame naťahovanie situácie. A odmietame sa podpísať pod kolaps zdravotníctva tým, že lekári odídu," doplnil.

Ochotu dohodnúť sa by však mali podľa Pčolinského prejaviť aj zástupcovia lekárov. "Ponuka zo strany vlády je veľmi dobrá a férová. Je to v niektorých prípadoch až 35-percentné zvýšenie platov," konštatoval Pčolinský s tým, že náklady na toto opatrenie by predstavovali 300 miliónov eur. Dodal, že štátny rozpočet na budúci rok počíta aj so zvyšovaním platov učiteľov, pracovníkov verejnej správy či zvýšením prídavkov na deti.

"Je schválených veľmi veľa peňazí pre ľudí, ktoré im majú pomôcť preklenúť obdobie vysokej inflácie a problémov s energiami. Ak by neprešiel rozpočet, určite nebudeme vedieť tie peniaze vyplatiť v plnej výške. Časť budeme vedieť, lebo sa podarilo navýšiť tohoročný rozpočet o 1,5 miliardy, teda nejaká rezerva je. Ale určite nebude stačiť na to, aby sa pomohlo v takej výške, v akej ju parlament schválil," upozornil.