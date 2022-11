Káčer rázne odsúdil agresiu voči Ukrajine: Nesmieme byť ľahostajní k správaniu týchto režimov!

Ruská agresia proti Ukrajine ohrozuje systém ochrany ľudských práv a celý medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Konštatoval to v pondelok minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Káčer v pondelok (19.11.) v Banskej Bystrici otvoril 9. ročník medzinárodného diskusného fóra o ľudských právach Human Forum – Demokracia v ohrození? a 2. ročník medzinárodnej konferencie ministerstva zahraničných vecí. Do 23. novembra budú účastníci diskutovať o globálnych a regionálnych výzvach demokracie a ľudských práv, najmä v čase ozbrojenej agresie v našom susedstve, ako aj o úlohe občianskej spoločnosti pri ochrane ľudských práv na Slovensku.

Ako konštatovali organizátori, geopolitická situácia vo svete sa zmenila po agresívnom útoku Ruskej federácie na nezávislý štát Ukrajina. Uznávanie demokratických hodnôt a princípov sa v súčasnosti preukázalo ako kľúčové pre budúce napredovanie. "Hlavným cieľom je priniesť intenzívnu debatu medzi občanov, politických predstaviteľov, zástupcov medzinárodných inštitúcií, akademikov a súkromný podnikateľský sektor, aby sa spoločným úsilím dokázala demokracia upevniť a znova zredukovať spoločenský extrémizmus," dodali.

Podľa Káčera odpoveďou na snahy o spochybňovanie medzinárodného poriadku by mala byť jasne čitateľná hodnotová zahraničná politika. "Dôležitosť demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd si však musí uvedomovať celá spoločnosť," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Káčer tiež zdôraznil, že nesmieme byť ľahostajní k agresívnemu správaniu autoritárskych a diktátorských režimov ani extrémistických síl či hnutí, inak by nás to mohlo vyjsť draho.

Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia medzinárodných organizácií, diplomatického zboru, občianskej spoločnosti i akademickej obce. Iniciátormi podujatia sú občianska platforma Nie v našom meste, ministerstvo zahraničných vecí, Inštitút pre demokraciu pri Univerzite Mateja Bela a ďalší.