Odmietla utiecť z Ukrajiny bez milovaného psíka: Koniec príbehu vám vyčarí úsmev na tvári

Utečenkyňa, ktorá odmietla opustiť vojnou zmietanú Ukrajinu bez svojho mopslíka, sa už nachádza v Škótsku po boku rodiny. Dina Mykhailova bola odhodlaná utiecť zo Záporožia so svojím 12-ročným psím miláčikom. Na odchod si nakoniec musela počkať 8 mesiacov.

38-ročná žena a jej mopslík utiekli akurát včas. V deň, keď opustila univerzitu, kde pracovala, začalo v okolí bombardovanie. Učiteľka práva sa zvítala s mamou a nevlastným otcom v škótskej dedinke Inverkipe po tom, ako precestovala päť krajín autobusom. “Teším sa, že som tu so svojou rodinou. Cesta sem bola hrozná, ale teraz som v bezpečí,” poznamenala Dina. “Zeata si zvyká tiež. Neprichádzalo do úvahy, aby som odišla bez nej,” dodala.

Ako uvádza portál Metro, Dina musela počkať 8 mesiacov, kým Zeatu zaočkovali. Následne naplánovala rozsiahlu cestu vlakom a autobusom, lietadlo kvôli psovi nebolo možné. Museli prejsť cez Ukrajinu, Rumunsko, Slovensko, Česko, Nemecko a Francúzsko. “Stála som na hlavnej stanici v Glasgowe o jednej hodine ráno. Boli sme tam len my. Dojalo ma, keď som dcéru znovu uvidela,” opísala vzácny moment mama Viktoriia.

Hoci sa chce vrátiť na Ukrajinu hneď, ako to bude možné, Dina sa momentálne učí po anglicky. “Ovláda pár slov, ale nie je to dosť na to, aby si našla prácu. Musela sa vzdať celého života - svojej práce, domova, priateľov,” povedal Dianin 67-ročný nevlastný otec.