Modelka zarába státisíce dolárov zvláštnym spôsobom: V ľuďoch prebúdza tie najživočíšnejšie túžby!

Modelka z Miami, ktorá meria takmer 188 cm, zarába 295-tisíc dolárov mesačne tým, že na neslávne známom portáli OnlyFans ukazuje svoje dlhé nohy. 27-ročnú Marie Temara roky šikanovali pre jej výšku. Zašlo to až tak ďaleko, že si vyhľadávala chirurgické zákroky, ktoré by ju urobili nižšou. Všetko sa zmenilo, keď sa jej video nečakane stalo virálom.

Náhly úspech jej dodal odvahu a nezvyčajne vysoká Marie začala svoje nohy ukazovať na internete viac a viac. “Všetky oči sú na mne, kedysi som to vnímala ako čosi negatívne, dnes to beriem pozitívne,” uviedla v rozhovore pre South West News Service. “Na OnlyFans sa mi mimoriadne darí, pretože ľudia majú fetiš na gigantizmus. Chcú, aby som dvíhala malých mužíkov a prezliekala sa do šialených kostýmov,” vysvetlila.

Ako píše NY Post, nadmernú výšku majú v rodine. Jej otec Mike meria 190 centimetrov a jej bratia majú 205 a 208 centimetrov. Mama Christine meria 195 centimetrov a taktiež si prešla krutou šikanou. “Kvôli svojej výške som nikdy nikam nezapadla. Vyčnievala som z davu. Volali ma mužským menom Chris, lebo som bola vysoká a mala som krátke vlasy,” podelila sa mama Christine so svojím príbehom. Mama s dcérou majú problém nájsť oblečenie, ktoré by im sedelo. Obyčajne si kúpia menšie číslo a vyhýbajú sa noseniu nohavíc. Vďaka dcérinmu úspechu sa Christine cíti sebavedomejšie. Marie zarobí v priemere 189-tisíc dolárov mesačne. Raz si dokonca pripísala na účet neuveriteľných 295-tisíc dolárov. S usporiadanými financiami je pripravená nájsť si partnera. “Spoločnosť vám hovorí, že nemôžete chodiť s nižším mužom, ale uvedomila som si, že to nedáva zmysel,” dodala na záver.