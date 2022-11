Milovníci filmov majú hlavy v smútku: Zomrela špička († 89) francúzskej kinematografie

Vo veku 89 rokov dnes zomrel rešpektovaný francúzsky režisér Jean-marie Straub. O úmrtí tvorcu filmov Triedne vzťahy, Sicilia! alebo Návšteva v Louvre informovala agentúra DPA.

Straub, ktorý ako študent organizoval filmové kluby, pri filme začínal ako asistent režisérov Abela Ganca, Jeana Renoira, Roberta Bressona či Jacquesa Rivetta. Koncom 50. rokov odmietol ísť bojovať do Alžírska a so svojou ženou Danièle Huilletovou odišiel do Mníchova. Tu vznikol ich prvý film podľa poviedky Heinricha Bölla Machorka-Muff. Spolu potom manželia nakrútili viac ako dve desiatky filmov, často experimentálne filmové pohľady na historické udalosti a na život a tvorbu umelcov.

Straub a Huilletová, ku ktorých známym dielam patrí tiež životopis vdovy po slávnom skladateľovi Kronika Anny Magdalény Bachovej (1968), od konca 60. rokov žili a tvorili prevažne v Ríme. Huilletová zomrela v roku 2006.