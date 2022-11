Remišovej už praskli nervy: Potrebujeme to mesiášske „ala Matovič“? K tomuto prirovnala ministra financií!

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pripúšťa ďalšie navýšenie platov zdravotníkov, je podľa nej nutné nájsť kompromis. Poslanec Národnej rady SR a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) za primerané a zvládnuteľné. Uviedli to v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

"Kompromis sa musí nájsť, môže to byť niekde uprostred. Ja budem bojovať za to, aby sme kompromis našli. Pripúšťam ďalšie navýšenie," uviedla na margo rokovaní vlády s lekárskymi odborármi. Zároveň podotkla, že vláda má istý rozpočtový limit. "Požiadavky sú primerané a zvládnuteľné, nemusí sa to zadrhnúť na 0,03 percente, ak sa chce vláda dohodnúť," vyhlásil Pellegrini v súvislosti s novou ponukou LOZ o navýšení koeficientu za odpracované roky praxe, ktorú vláda v sobotu (19. 11.) odmietla.

Pellegrini kritizuje, ako vláda zvláda aktuálnu situáciu v zdravotníctve, hovorí o hazarde so zdravím. "Mne sa nepáči hlavne spôsob, akým sa hazarduje, a to mi pripomína, či zase nepotrebujeme to mesiášske 'ala Matovič', že počkajme do posledného dňa a on zase ako Fénix priletí z neba a začne to tu všetko zachraňovať. Lebo neviem si inak predstaviť, prečo ich šponuje až dovtedy, pokým sa struna roztrhne" povedal. Zároveň vláde vyčíta, že zdravotníctvo pre ňu nie je prioritou tak, ako tvrdí.

Remišová jeho tvrdenia odmieta. Hovorí, že vôľa zlepšiť veci je vždy, no problémom je reformy presadiť. "A nám sa to podarilo," dodala. Myslí si, že k dohode medzi vládou a LOZ dôjde. "Osobne sa za to zasadím," vyhlásila. Pellegrini pripustil, že aj v bývalých vládach mohli pre sektor urobiť viac. Dodal, že Hlas-SD podá pomocnú ruku pri schvaľovaní zákonov, ktoré pomôžu pretaviť požiadavky lekárskych odborárov do konkrétnych výsledkov.