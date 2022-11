Obyvatelia ukrajinského Nikopolu žijú doslova na bojovom poli: Zabiť ich môže čokoľvek! Desivé výpovede

Foto

Obyvateľom Nikopolu v Záporožskej oblasti hrozí niekoľko smrteľných nebezpečenstiev naraz. Mesto ležiace na rieke Dneper každý deň z protiľahlého brehu ostreľujú Rusi. Oproti leží aj najväčšia jadrová elektráreň v Európe v Enerhodare, a ak by sa v nej niečo nedajbože zomlelo, zrejme by to bol ich koniec.