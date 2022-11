Bratom Lajošovi († 31) a Mihálymu († 21) sa stale cesta k zubárovi osudná: Srdcervúce slová priateľov!

Strašná smrť dvoch úžasných mladých ľudí. Stačil okamih a rodina v obci Pozba (okr. Nové Zámky) sa zahalila do čierneho. Kamaráti, kolegovia a futbaloví fanúšikovia nechcú uveriť, že bratia Lajoš († 31) a Mihály († 21) prišli v jednej sekunde o život. Osudným sa im stala cesta zubárovi.

Do cieľa mali už len kúsok, keď za obcou Andovce vodič Lajoš z nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do stromu. Bratia boli na mieste mŕtvi. Tragická nehoda sa stala v piatok v ranných hodinách.

„Záchranné zložky boli ráno vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala za obcou Andovce. Vodič vozidla Škoda Octavia, z doposiaľ presne nezistených príčin, zišiel mimo cestu, kde narazil do stromu. Žiaľ vodič ako aj 21-ročný spolujazdec utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody, miera zavinenia a príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania novozámockej polície,“ uviedla nitrianska polícia.



Smútok za skvelými súrodencami



Bratia mali namierené k zubárovi, no tam už nedorazili... Len ťažko opísať, aký je veľký bôľ matky, ktorá prišla v okamihu o obe svoje deti. „To je rodina, ktorá vždy držala spolu. V lete oslavovali ich starkí 60. výročie svadby, bola to veľká udalosť pre všetkých. A teraz sa stalo toto... Bude pre nich obrovská strata. Chalani boli veľmi skromní, pokorní, vždy pomohli, keď mohli. Stále tomu nemôžeme uveriť,“ spomínajú kamaráti, ktorí sa len ťažko spamätávajú zo šoku.