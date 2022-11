Matovič sa poriadne odviazal: Mohli by sme ľuďom sľubovať pečené holuby do huby a iné bludy!

Vláda hovorí pravdu, pridali sme zdravotníkom na platoch mimoriadnych 300 miliónov ročne navyše, mimo 6,9 percenta valorizácie platov na budúci rok, a dosiahli sme tak prekonanie platov lekárov v českých nemocniciach.

Uviedol to na sociálnej sieti minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Je to úspech, za ktorý sa odmietame hanbiť. Dali sme viac, ako bolo únosné. Len preto, lebo nechceme dopustiť ohrozenie zdravia. Pýtať napriek tomu “znížených” 59 percent už nemá absolútne nič s bojom za spravodlivé odmeňovanie. "Viete, mohli by sme ľuďom sľubovať švajciarske dôchodky, pečené holuby do huby a iné bludy. Nie, my hovoríme pravdu," dodal Matovič.

Lekársky odborár Peter Visolajský predložil požiadavku na zvýšenie základného platu atestovaného lekára s 30-ročnou praxou o 100 percent, dnes túto požiadavku blahosklonne znížil na 59 percent. Na tlačovom brífingu sa vyjadril, že keď túto požiadavku vláda nesplní, zabezpečí, aby 2100 lekárov 1. decembra opustilo pacientov v nemocniciach. „Je mi to veľmi ľúto, ale ponuka vlády v mene 5,4 mil. potenciálnych pacientov zostane už nezmenená, čo predstavuje 35 percent," konštatoval minister.

„Isť však ďalej by bol už absolútny morálny hazard. Ako by sme sa pozreli do očí ostatným zdravotníkom? Ako by sme sa pozreli do očí ostatným 470-tisíc štátnym zamestnancom? Dali sme viac, ako bolo únosné. Len preto, lebo nechceme dopustiť ohrozenie zdravia. Pýtať napriek tomu “znížených” +59 percent viac však už nemá absolútne nič s bojom za spravodlivé odmeňovanie”, napísal v závere.