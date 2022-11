Obrovská radosť na Ukrajine: Čo oslavovali? Toto sa stalo od začiatku vojny poprvýkrát!

Do oslobodeného ukrajinského Chersonu dnes prišiel prvýkrát do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlak z Kyjeva. S dvoma stovkami pasažierov vycestoval z hlavného mesta v piatok (18.11.) po desiatej hodine večer.

Denník Ukrajinska pravda píše, že sedem vagónov pomaľovali ukrajinskí umelci v projekte zvanom Vlaky do víťazstva. Vagóny prešli zásadnou opravou v zariadeniach ukrajinskej železnice a majú teraz nové vybavenie, každý bol určený niektorému z území, ktoré boli na začiatku projektu pod dočasnou ruskou okupáciou. Ukrajinská železnica spolu s platformou United24 spustila projekt Lístky do víťazstva, v rámci ktorého si ľudia môžu kúpiť lístky do okupovaných aj už oslobodených miest.

Ruské jednotky obsadili Cherson krátko po začiatku invázie a na jeseň sa ho Rusko pokúsilo anektovať. Minulý týždeň sa z neho ale ruská armáda stiahla na ľavý breh Dnepra.

Na stanici v Chersone na vlak čakalo množstvo ľudí a príbuzných tých, ktorí z mesta pred Rusmi odišli. "Sľúbila som, že sa vrátim, prišlo to a ja držím slovo," povedala 30-ročná Anastasija Ševljugová, na ktorú čakala matka. Svitlana Dosenková čakala na syna, s ktorým sa naposledy videla ešte pred začiatkom vojny. "Mám už len jeho," dodala.