Hnutie Sme rodina sa rozhodlo riešiť nepopulárnu tému: Krištúfková sa obula do kompetentných!

Hnutie Sme rodina chce riešiť ochranu spoločenských zvierat pred týraním. Momentálne k tomu prebiehajú legislatívne práce a návrh zákona by mal byť do parlamentu podaný pravdepodobne v polovici decembra. Pre TASR to uviedla Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina.

"Našim spoločným záujmom je zvýšiť ochranu spoločenských zvierat zavedením osobitnej skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia spoločenského zvieraťa za súčasného zadefinovania pojmu spoločenského zvieraťa pre účely Trestného zákona," priblížila Tribusová. Problematika týrania zvierat podľa poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) v poslednej dobe narastá a nie je dostatočne riešená kompetentnými orgánmi. Poukazuje na útulky, ktoré nemajú kapacity, na psy v osadách, psie zabíjačky či množiarne. "Žijeme v ťažkej dobe a práve pes je mnohokrát ten, ktorý vyplní prázdne miesto v rodine, zapláta absenciu jedného rodiča, alebo vytvorí spoločníka starým rodičom. Takto je spoločensky vnímaný a je naša povinnosť sa k tomu tak aj postaviť napriek tomu, že je to nepopulárna téma," povedala pre TASR Krištúfková. K problematike týrania zvierat sa uskutočnilo aj stretnutie Krištúfkovej, predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) a generálneho prokurátora Maroša Žilinku.