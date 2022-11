Stalker prenasledoval známe osobnosti, súd rozhodoval o väzbe: Ako to dopadlo?

Obvineného muža podozrivého z prenasledovania známych osobností vzali do väzby. Rozhodol o tom Okresný súd Bratislava I, a to z dôvodov takzvanej preventívnej väzby, teda dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.

TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. "Podľa sudcu pre prípravné konanie je dôvodnosť trestného stíhania v zmysle vzneseného obvinenia len v dvoch čiastkových skutkoch, keďže spĺňajú dôležitú podmienku opakovaného a dlhodobého konania obvineného," uviedol Adamčiak. Žiadosť obvineného o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka súdu zamietol. Obvinený podal sťažnosť, prokurátorka si ponechala lehotu na prípadné podanie sťažnosti proti tomu, že súd nevzhliadol dôvody takzvanej útekovej väzby. O sťažnosti bude po doručení rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Polícia muža podozrivého z prenasledovania známych osobností v Bratislave vypátrala a zadržala v nedeľu (13. 11.). Stalker im nedal spať, teraz si celebrity môžu vydýchnuť: Pátranie polície bolo úspešné, oznámili dôležitú vec!