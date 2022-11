Útok na Poľsko zameral pozornosť na aktiváciu článkov 4 a 5 NATO: O čo ide a čo to znamená?

V utorok (15.11.) došlo v blízkosti hraníc s Ukrajinou k smrtiacemu výbuchu rakety. Za obeť padli dvaja Poliaci. Keďže je krajina členom NATO, začali sa diskusie ohľadom aktivácie článku 4 a 5 Severoatlantickej zmluvy. Čo to ale vlastne znamená?

Napriek tomu, že poľský prezident Andrzej Duda povedal, že pravdepodobne išlo o ukrajinské rakety, ktoré sa snažili odvrátiť ruský útok, stále prebieha vyšetrovanie. Ak sa zistí, že za výbuch je zodpovedná Moskva, mohlo by to spustiť princíp kolektívnej obrany NATO známy ako článok 5, píše Reuters. V ňom sa uvádza, že útok na jedného z členov západnej aliancie sa považuje za útok na všetkých, čím by sa začali rokovania o potenciálnej armádnej odpovedi.

Ako možnú predohru takého rozhodnutia však Poľsko najskôr požiadalo o stredajšie stretnutie NATO podľa článku 4 zmluvy, uviedli európski diplomati. Ide o výzvu na konzultácie medzi spojencami tvárou v tvár bezpečnostnej hrozbe, čo poskytuje viac času na rozhodnutie, aké kroky podniknúť.

Čo je článok 5?



Článok 5 je základným kameňom zakladajúcej zmluvy NATO, ktorá bola vytvorená v roku 1949 s americkou armádou ako jej oporou v proti Sovietskemu zväzu a jeho satelitom východného bloku počas studenej vojny. Charta stanovuje, že „strany súhlasia s tým, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým“.

Uvádza sa v ňom, že ak dôjde k takémuto ozbrojenému útoku, každý z členom pomôže takto napadnutej strane alebo stranám tým, že bezodkladne, jednotlivo a v zhode s ostatnými zmluvnými stranami, využije také opatrenia, ktoré považuje za potrebné. Vrátane použitia ozbrojených síl a to všetko na obnovenie a udržanie bezpečnosti severoatlantickej oblasti.