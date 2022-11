Ako je na tom ropovod Družba s obnovením prevádzky? Dôležitá správa pre Slovensko!

Ropovodom Družba do Maďarska znovu prúdi ruská ropa. Povedal to dnes maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Potrubie však po odstávke funguje zatiaľ so zníženým tlakom. Družba privádza ruskú ropu cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky, kvôli raketovému útoku ale bola na ukrajinskom území od utorkového večera mimo prevádzky.

Zariadenie bolo odstavené z prevádzky kvôli zásahu transformátora, ktorý je pre fungovanie ropovodu nevyhnutný. Podľa Ukrajincov zasiahla transformátor ruská raketa, samotné potrubie poškodené nebolo. Slovensko ani Česká republika v súvislosti s odstávkou ropovodu žiadne problémy nenaznamenali. Rafinéria v Litvínove a Kralupoch nad Vltavou prevádzkuje spoločnosť Orlen Unipetrol, ktorá podľa údajov z tohto roka spracováva vo svojich rafinériách 16 rôznych druhov ropy z desiatky krajín. Závislosť od ruskej ropy sa podľa firmy znížila už pod 50 percent. Dodávky ropy na Slovensko boli dočasne pozastavené: Čo sa bude diať ďalej? Premiér reaguje! Ukrajina sa v utorok stala terčom ruských raketových útokov. Večer dopadla na poľské územie blízko Ukrajiny strela a teraz sa zisťuje, či ju vypálili Rusi, alebo Ukrajinci. Predbežné závery podľa médií naznačujú, že išlo o strelu vypálenú z Ukrajiny, zrejme v obrane proti raketovým útokom z Ruska.