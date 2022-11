KDH od vlády žiada múzeum obetí komunizmu: Upozorňovalo by na to, akú cenu má sloboda

Mimoparlamentné KDH žiada vládu, aby sa zasadila o vznik národného múzea obetí komunizmu. Ako argumentuje, v období značnej radikalizácie spoločnosti by múzeum varovalo verejnosť pred návratom do totality.

V súvislosti s výročím Novembra 1989 tiež hnutie vyzýva verejných predstaviteľov, aby vrátili úctu k opačnému názoru a konštruktívny dialóg do politickej komunikácie a verejného života. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

"Národné múzeum obetí komunizmu by bol jeden z dôležitých prvkov, ktorý by upozorňoval, že život v slobode nie je samozrejmý a varoval by pred hrôzami návratu k totalitnému režimu. Spomínali by sme si tak na ľudí, ktorí trpeli v období zločineckého komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 a ktorí sa významne podieľali na tom, že tento režim napokon padol," uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Vláda podľa neho nemá na čo čakať a s úctou k obetiam našich predkov i vedomá si obáv z radikalizácie spoločnosti by mala čo najskôr vykonať konkrétne kroky, aby múzeum v dohľadnej dobe naozaj vzniklo. Vybudovanie múzea prispeje podľa KDH k zveľadeniu historickej pamäte medzi občanmi SR, čo sa ukazuje ako stále naliehavejšie.

Hnutie upozorňuje aj na silné rozdelenie spoločnosti. K polarizácii podľa podpredsedu Mariána Čaučíka prispievajú politici, ktorí často arogantne získavajú politické body na rozdeľovaní a znevažovaní tých, ktorí majú iný názor alebo odlišný postoj. "Uprednostňovanie konfliktov, nezmyselných hádok a osočovania zo strany verejných predstaviteľov vedie k rastu napätia a neistoty ľudí. Je povinnosťou politikov zastaviť to, kým je čas," apeloval.

