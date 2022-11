Sunak vyjadril podporu Poľsku a zkritizoval Putina: Vojna na Ukrajine ohrozuje bezpečnosť Británie!

Britský premiér Rishi Sunak v stredu povedal, že vojna ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine ohrozuje bezpečnosť Británie a jej spojencov. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci summitu G20 na indonézskom ostrove Bali, informuje TASR podľa správy britskej spravodajskej stanice Sky News.

Sunak sa tak vyjadril v súvislosti s utorkovým dopadom rakety na poľskom území. Raketa zasiahla poľnohospodársky objekt v malej obci Przewodów. Podľa poľského ministerstva zahraničných vecí zahynuli pri tom dvaja ľudia. "Poľsko je verným spojencom Spojeného kráľovstva... Sme tu, aby sme im pomohli s tým, čo potrebujú. Vyjadrujeme sústrasť nad stratou životov," povedal Sunak v súvislosti s utorkovým incidentom.

"Nič z toho by sa nestalo, ak by nebolo invázie Ruska na Ukrajinu. Je to krutá a neúprosná realita Putinovej vojny," uviedol britský premiér. Dodal, že bezpečnosť Británie a jej spojencov bude ohrozená dovtedy, kým tento konflikt bude pokračovať.

Sunak hovoril aj o ničivých následkoch rusko-ukrajinského konfliktu na svetovú ekonomiku. Podľa britského premiéra nie je na svete jediná osoba, ktorá by nepocítila vplyv Putinovej vojny. Na otázku, či by sa Spojené kráľovstvo mohlo dostať do ozbrojeného konfliktu s Ruskom, britský premiér povedal, že v prvom rade je dôležité zistiť fakty.

Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že vyšetrovatelia ešte nevedia s istotou povedať, kto raketu vystrelil, ani kde bola vyrobená. Podľa amerického prezidenta Joea Bidena je však nepravdepodobné, že raketa bola odpálená z ruského územia.