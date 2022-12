Smart hodinky ako darček: Sprievodca výberom

Zistite, podľa čoho vybrať smart hodinky pre športovcov, športovkyne, dieťa, seniora či teenegerov. 3 otázky, na ktoré potrebujete vedieť odpoveď predtým, než pôjdete kúpiť smart hodinky ako darček.

Ako vybrať smart hodinky podľa rozpočtu

Svet smart hodiniek je naozaj široký a na výber máte mnoho značiek. Aby sa vám výber zúžil a aby ste nepodliehali panike, bude najlepšie, ak si vopred určíte rozpočet.

Lacné smart hodinky do 100 € – v tejto kategórii nájdete skôr fitness náramky, detské smart hodinky a smart hodinky vo svojich základných prevedeniach.

Pri tejto sume však nehľadajte precízneho parťáka na meranie vašich výkonov či šikovného platobného pomocníka. Teenageri si ich rozhodne užijú, seniorom zase jednoducho odmerajú počet krokov a skontrolujú splnenie denného cieľa. Detské smart hodinky zase zvládnu zavolať na vopred určené čísla a vy zase budete vedieť, kde sa váš potomok momentálne nachádza.

Smart hodinky do 200 € – pri smart hodinkách približne od 100 € máte širší výber, čo sa týka počtu funkcií. Nájdete tu známe značky ako Huawei, Xiaomi a aj základné verzie obľúbených Samsung Galaxy Watch.

Pri týchto sumách môžete naraziť aj na smart hodinky v akcii, ktorých cena klesla zverejnením nového radu. V tejto cenovej kategórii môžu mať hodinky ešte obmedzenú sadu funkcií, preto si pri výbere konkrétneho modelu skontroluje, či vie všetko, čo od smart hodiniek obdarovaný požaduje.

Smart hodinky do 400 € – pomaly sa dostávame do vyšších tried smart hodiniek. Aspoň vidíte, aké je cenové rozpätie široké, a to ešte stále nie sme na vrchole.

Smart hodinky do 400 € ponúkajú už ozaj širokú paletu funkcií a sú určené pre náročnejších užívateľov. Samozrejmosťou pri týchto modeloch je platba hodinkami (NFC) a možnosť merania rôznych športových aktivít.

Luxusné smart hodinky – tu sa suma môže vyšplhať aj nad 1 000 €. V tejto kategórii nájdete napríklad jedny z najodolnejších hodiniek na svete s titánovým rámom. Apple Watch Ultra sú v predaji od roku 2022 a len tak ich nezničí ani nejaký ten pád. K ďalšej, o niečo lacnejšej, novinke patria Apple Watch 8.

Ako vybrať smart hodinky podľa operačných systémov

Každé smart hodinky fungujú na svojom operačnom systéme, podobne, ako to majú napríklad mobily. Jednotlivé operačné systémy sa od seba líšia a ponúkajú iné funkcie, aplikácie a spôsob fungovania smart hodiniek. Niektoré operačné systémy napríklad nepoznajú slovenčinu, čo by mohol byť dosť zásadný problém, pokiaľ obdarovaný neovláda angličtinu.

A to nie je to jediné, na čo musíte pri výbere smart hodiniek dávať pozor. Overte si aj kompatibilitu s mobilným telefónom obdarovaného. Napríklad Apple Watch spárujete len s mobilom od Apple.

Porovnanie operačných systémov vybraných smart hodiniek

Ako vybrať smart hodinky podľa funkcií

Spomínali sme, že každé smart hodinky vedia čosi iné. Aj preto si pred kúpou u budúceho nositeľa overte, na čo ich chce využívať. Ak je nadšený plavec, vyberajte smart hodinky, ktoré vedia túto aktivitu merať a sú vodoodolné. Pre krokomer môžete pokojne siahnuť po jednoduchších modeloch.

Najviac toho odmerajú tzv. sporttestery. Nečakajte len meranie športových výkonov, majú v sebe zabudovaný napríklad aj kompas a barometer. Najobľúbenejšími hodinkami v tejto kategórii sú práve Garmin hodinky, ktoré sa nezľaknú žiadneho dobrodružstva.

A ak si predsa len výberom nie ste istý, skúste toho, pre koho sú smart hodinky určené, zobrať na nákup so sebou. Predsa len nejde o lacnú záležitosť a chcete, aby to bol dokonalý darček.