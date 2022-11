Kollár má toho už dosť, výzva pre vládne špičky: Vytiahne najvyššiu kartu?!

Hnutie Sme rodina žiada koaličných partnerov, aby sa kríza v zdravotníctve uzavrela do konca týždňa. Jeho šéf Boris Kollár nechce byť vo vláde, ktorá zaviní rozvrat zdravotníctva. Verí, že ustúpia lekárski odborári, ale aj ministerstvo zdravotníctva.

"Nemáme čas ešte dva týždne, dokedy bude deadline, vtedy bude neskoro," vyhlásil v utorok pred novinármi Kollár. Nevie si predstaviť, že o dva týždne by lekári nevzali späť výpovede a nebude dostupná zdravotná starostlivosť. K dohode medzi odborármi a rezortom zdravotníctva by podľa neho už mohlo dôjsť. "Myslím si, že na memorande už sú plus-mínus dohodnutí, už je to len otázka platov a docizelovať nejakú formu," skonštatoval.

"Myslieť si zo strany vlády, že to vyriešime tým, že im nič nepridáme, je nezmysel. Už som to tlmočil koaličným partnerom. Nemôžem ostať vo vláde, ktorá zapríčiní rozvrat zdravotníctva," povedal Kollár. Schválené uznesenie Národnej rady SR k zdravotníctvu, ktoré inicioval Smer-SD, nie je podľa neho formalitou.

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. V tejto súvislosti zvolali na štvrtok protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva.